INS: consumul s-a prăbușit pentru a opta lună consecutiv, în timpul Guvernului Bolojan

Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ajustat în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare, a scăzut în martie 2026 cu 3,2%. Comparația este făcută cu aceeași perioadă a anului trecut. După o creștere moderată la început, consumul a intrat în declin din august 2025 și a rămas negativ până acum.
În martie 2026, comerțul cu amănuntul a crescut față de februarie atât în serie brută (+18,6%), cât și în serie ajustată sezonier (+2,6%). Creșterea a fost susținută în principal de vânzările de carburanți și produse nealimentare, în timp ce segmentul alimentar a scăzut ușor în seria ajustată.
În martie 2026, comerțul cu amănuntul a scăzut față de aceeași lună din 2025, atât în serie brută (-2,3%), cât și în serie ajustată sezonier (-3,2%). Declinele au fost cauzate în principal de reducerea vânzărilor de produse nealimentare și alimentare, în timp ce vânzările de carburanți au continuat să crească.
În primul trimestru din 2026, comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,8% față de aceeași perioadă din 2025, pe fondul reducerii vânzărilor de produse nealimentare, alimentare și carburanți. În primul trimestru din 2026, comerțul cu amănuntul ajustat sezonier a scăzut cu 5,0% față de aceeași perioadă din 2025. Cauza este reducerea vânzărilor de produse nealimentare, alimentare și carburanți.
INS transmite oficial următoarele date:
„Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-31.III.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.III.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-9,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,7%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,5%).
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.III.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.III.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,0%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,0%)”, arată INS.
