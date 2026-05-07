Efectele guvernării Bolojan fac prăpăd în economia țării. Adrian Câciu: „A opta lună de distrugere a puterii de cumpărare a oamenilor"

Ruxandra Radulescu
Fostul ministru al Investițiilor, Adrian Câciu, a prezentat, într-o postare pe Facebook,  o statistică ce prezintă o scădere drastică consumului în România. Potrivit datelor, puterea de cumpărare se află pe o pantă descendentă, din momentul implementării măsurilor de austeritate ale lui Bolojan.

Guvernul Bolojan a fost demis, însă cetățenii continuă să fie afectați de consecințele măsurilor de austeritate. Puterea de consum este în continuă scădere de opt luni, consecutiv, după cum arată și datele oficiale.

„A opta lună consecutivă de scădere a consumului!
A opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor de către Ilie Bolojan.
Acesta nu este un erou!
Este un călău economic!
România are nevoie de o altă abordare economică pentru a ieși din dezastrul lăsat de Bolojan!”, a transmis Adrian Câciu pe Facebook.

De la începutul anului, măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan și-au făcut simțite efectele și mai mult ca anul trecut. Din luna februarie, România a intrat oficial în recesiune tehnică. Marile companii, inclusiv cele internaționale, dar mai ales cele mici și mijlocii suferă și se închid sau concediază oameni pe bandă rulantă.

Analist economic pentru Gândul: „E un blocaj financiar înfiorător”

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru Gândul  că România se află într-un blocaj economic.

„Foarte mulți români au rămas, rămân și vor rămâne fără locurile de muncă. Deja mulți au terminat perioada de ajutor de șomaj și nu mai beneficiază decât probabil de ajutoare sociale.

Cred că la nivelul ajutoarelor sociale vedem cu adevărat care este dimensiunea sărăciei, a lipsei de joburi în România, în momentul de față.

E un blocaj financiar înfiorător, în care din păcate multe firme cad ca muștele, ca într-un joc de domino de pe urma scăderii vânzărilor, care e cea mai mare problemă”, a declarat Negrescu, în exclusivitate pentru Gândul.

