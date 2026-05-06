Ce tipuri de erori pot fi corectate în perioada de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului

Fie că ați participat sau nu la procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), perioada de afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului oferă deținătorilor ocazia de a verifica informațiile referitoare la imobilele lor și de a semnala eventuale neconcordanțe. Această etapă este esențială înainte ca datele să devină definitive și să fie înscrise în cartea funciară.

Afișarea publică durează 60 de zile și această perioadă este dedicată identificării și corectării unor eventuale erori, astfel încât evidențele cadastrale să reflecte cât mai fidel situația reală.

Ce tipuri de erori pot apărea

În urma verificării documentelor tehnice, pot fi identificate diverse situații care necesită corectare, cum ar fi:

înscrierea incorectă a numelui titularului dreptului de proprietate, posesorului, altui deținător legal;
• diferențe între suprafața din actele de proprietate și cea înscrisă în documentele tehnice cadastrale;
• reprezentarea eronată a amplasamentului imobilului;
• delimitarea incorectă a limitelor proprietății sau suprapuneri cu alte imobile;
• neconcordanțe privind categoria de folosință a terenului.

Aceste situații pot apărea ca urmare a diferențelor între documentele existente și realitatea din teren sau din cauza unor informații incomplete.

Cum pot fi corectate aceste erori

Dacă sunt identificate astfel de neconcordanțe, deținătorii pot depune o cerere de rectificare în perioada de afișare publică. Cererea trebuie să descrie eroarea și să fie însoțită de documente justificative.

Solicitările sunt analizate de o comisie de soluționare a cererilor de rectificare, care verifică informațiile și dispune prin proces verbal efectuarea de către executant a modificărilor necesare, conform prevederilor legale.

Importanța verificării datelor

Corectarea erorilor în această etapă este importantă pentru ca documentele tehnice să reflecte situația reală a proprietăților. După soluționarea cererilor de rectificare, documentele devin definitive și stau la baza deschiderii cărților funciare.

Implicarea proprietarilor contribuie astfel la realizarea unei evidențe cadastrale corecte, clare și complete.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

