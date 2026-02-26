Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier – COMUNICAT

Având în vedere starea extrem de degradată a carosabilului din București, accentuată de episoadele severe de iarnă din ultima perioadă, precum și declarația recentă a Primarului General al Bucureștiului, conform căruia „ …din păcate, Administrația Străzilor nu mai are, nu a mai avut acele contracte cadru care îți permit să faci asfaltare, de vreo 6-7 ani de zile”, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va iniția un proiect de hotărâre menit să accelereze lucrările de reparații la nivelul întregii Capitale și care să permită tuturor celor șapte primării din București să intervină coordonat, simultan și integrat pentru refacerea de urgență a covorului asfaltic de pe străzile și bulevardele aflate în administrarea Primăriei Municipiului București.

Proiectul de hotărâre ar urma să fie supus votului consilierilor generali în cadrul ședinței extraordinare a CGMB, convocată deja de către consilierii PSD și PUSL, pentru data de 10 martie a.c., ora 11:00.

“Este nevoie de intervenția noastră urgentă, coordonată și fermă, a tuturor, pentru că, din păcate, Bucureștiul arată ca după război. Este plin de gropi, carosabilul este grav afectat, iar în multe zone riști efectiv să îți rupi mașina circulând pe străzile Capitalei.

Nu mai vorbim doar despre disconfort, ci despre siguranța oamenilor. Tocmai de aceea inițiem acest proiect de hotărâre, care să permită tuturor primăriilor de sector să intervină simultan și integrat pentru refacerea rapidă a covorului asfaltic, inclusiv pe străzile care se află acum în administrarea Primăriei Capitalei.

Oamenii au nevoie de străzi sigure, nu de un oraș care arată abandonat. Cu toții suntem responsabili în fața oamenilor, lucrăm pentru oameni și consider că barierele administrative trebuie depășite în interesul orașului, întrucât fiecare cetățean al Bucureștiului se așteaptă ca problemele să fie rezolvate, indiferent de persoana sau de instituția care face acest lucru”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.