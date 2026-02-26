Prima pagină » Actualitate » Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă

Bianca Dogaru
26 feb. 2026, 15:44, Actualitate
Monica Macovei, fostul ministru al Justiției și fost europarlamentar, a pierdut procesul intentat împotriva României la CEDO după ce AEP i-a acordat sancțiuni pentru nerespectarea normelor de finanțare a campaniei electorale din 2014. Potrivit Mediafax, Curtea a declarat cererea inadmisibilă. 

În ianuarie 2015, AEP a constatat patru încălcări ale legii privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. Prin două decizii din 12 februarie 2015, instituția i-a aplicat Monicăi Macovei amenzi și măsuri de confiscare. Sancțiunile au vizat, printre altele, acceptarea unor donații sub formă de materiale de campanie și utilizarea unui împrumut în campanie.

Macovei a contestat sancțiunile în instanță. În iunie 2016, Tribunalul București a menținut o parte dintre măsuri, pe motiv că au fost legale și că faptele au avut un pericol social semnificativ.

În 2017, aceasta s-a adresat CEDO. A invocat încălcarea dreptului la un proces echitabil și principiul „nicio pedeapsă fără lege”. Curtea a analizat dacă amenzile și confiscările pot fi considerate sancțiuni de natură penală. Judecătorii au ținut cont de trei criterii: cum sunt încadrate faptele în dreptul românesc, natura lor și severitatea sancțiunilor.

CEDO a stabilit că, în România, faptele au fost încadrate drept contravenții electorale, nu infracțiuni. Sancțiunile au fost aplicate de o autoritate administrativă și au fost analizate de instanțe de contencios administrativ, nu de instanțe penale.

De asemenea, Curtea a arătat că amenzile nu puteau duce la închisoare, nu erau trecute în cazierul judiciar și nu atingeau nivelul maxim prevăzut de lege. În plus, măsurile de confiscare au fost considerate forme de control al dreptului de proprietate, nu pedepse penale.

Pe baza acestor argumente, CEDO a decis că nu a existat o „acuzație în materie penală” și că prevederile invocate de Monica Macovei nu se aplică în acest caz. Prin urmare, capetele de cerere au fost declarate inadmisibile.

