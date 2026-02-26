Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor a anunțat că a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa, situat în Constanța.

Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa

Ministrul Transporturilor a menționat că noul campus este compus din corp învățământ, cazare și bazin de antrenamente , cu o suprafață totală de 5.381 mp. Punctul central al investiției, potrivit comunicatului transmis de Șerban, este bazinul de antrenamente, echipat cu simulator HUET și tehnologie modernă.

”Am fost astăzi la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa, care se află la Constanța și este realizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV).

Noul campus – Corp Învățământ, Cazare și Bazin de Antrenamente – este un complex modern, cu o suprafață totală de 5.381 mp, ce include două clădiri, 7 săli de curs și simulatoare, spații administrative, 36 de camere duble și 8 apartamente pentru cursanți. Campusul are acces direct la Baza Nautică CERONAV și este dotat cu soluții de energie regenerabilă.

Punctul central al investiției este bazinul de antrenamente (498 mp, adâncime 5,4 m), echipat cu simulator HUET și tehnologie modernă pentru cursuri esențiale de siguranță maritimă și offshore (HUET, Sea Survival, GWO Sea Survival, Working at Height)”, a scris Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Șerban a transmis că proiectul a fost realizat în 45 de luni: ”Proiectul a fost realizat în 45 de luni, cu o valoare de 64 milioane lei (fără TVA), finanțată integral din veniturile proprii ale CERONAV. CERONAV este singurul centru din Europa acreditat pentru standardul High Voltage – turbine eoliene și deține un portofoliu de 290 de cursuri acreditate conform standardelor STCW, OPITO, DP – Nautical Institute, GWO și pentru navigația pe ape interioare”, a încheiat ministrul Transporturilor.