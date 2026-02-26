Prima pagină » Social » Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu

26 feb. 2026, 15:45, Social
Nu mai este un secret pentru nimeni că monedele vechi au ajuns să valoreze tot mai mult și pot fi comercializate la sume surprinzătoare. Totuși, nu trebuie uitat faptul că ele sunt extrem de căutate de colecționari. Chiar și în țara noastră există o monedă care, deși nu este foarte veche, se vinde la un preț impresionant.

Pe OLX a apărut un anunț cu o monedă care datează din 1994 și are valoarea de 100 de lei. Prețul acesteia este de 1.500 de lei, iar în anunț se specifică că este în stare excelentă, și că vânzătorul o expediază doar ramburs.

Colecționarii de monede sunt dispuși să scoată din buzunar bani mulți pentru achiziționarea unor piese rare. Dar este important să avem în vedere faptul că nu numai monedele vechi de mii de ani sunt valoroase, ci și cele mult mai noi.

Având în vedere că moneda este relativ recentă, suma la care poate fi vândută este cu adevărat impresionantă. Dacă se întâmplă să o găsim prin casă, este esențial să nu o aruncăm. Pentru a determina cu exactitate starea în care se află și valoarea sa reală, este recomandat să apelăm la un specialist.

