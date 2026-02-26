Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni

Marine Le Pen și protejatul ei, actualul președinte al partidului francez de extremă-dreapta Adunarea Națională (RN), Jordan Bardella, au făcut spectacol la Salonul Agricol de la Paris.

Cei doi politicieni au defilat printre tarabele fermierilor francezi și s-au arătat dornici să facă selfie-uri, însă nu numai cu susținătorii lor, ci și cu o pereche de miei.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Bardella și Le Pen sunt văzuți în timp ce îmbrățișează încântați animalele și pozează în fața camerelor.

Potrivit lui Le Pen, ea și colegul ei de partid au venit să aducă „o dublă doză de speranță” agriculturii franceze, pe care Bardella a promis să o apere în cadrul următoarelor alegeri, relatează France 24.

„Am fost întotdeauna uniți și cred că nimeni nu se îndoiește de asta. Lucrăm împreună, mână în mână”, a declarat în fața jurnaliștilor Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreapta, cu Marine Le Pen alături de el. „Facem campanie împreună și vom continua să facem campanie împreună. Mă pregătesc să devin șef al guvernului, iar Marine se pregătește să devină președinte al Republicii”, a insistat el apoi.

Totuși, soarta lui Marine Le Pen, deja triplă candidată la președinția Franței, depinde de o decizie a Curții de Apel din Paris, așteptată pe 7 iulie, în procesul privind fondurile deturnate de la Parlamentul European. La Salonul de la Paris, duo-ul a atras curioșii, dornici de selfie-uri. Susținătorii au strigat mesaje precum: „Jordan, te iubesc”, în timp ce o femeie considera că „este un bărbat frumos, fără îndoială”.

