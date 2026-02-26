Prima pagină » Actualitate » Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste

26 feb. 2026, 15:39, Actualitate
Constantin Toma și Marcel Ciolacu: Foto: Opiniabuzau.ro
Primarul din Buzău, Constantin Toma, anunță că s-a împăcat cu colegul său de partid Marcel Ciolacu, făcând mai multe declarații extrem de calde în direcția acestuia. Toma este cunoscut ca una dintre vocile oponente din interiorul PSD, unde este coleg cu fostul premier născut în județul Buzău, în prezent președintele Consiliului Județean Buzău. 
Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a anunțat joi că s-a împăcat cu colegul de partid Marcel Ciolacu, pe care îl criticase fără menajemente cu doar câteva zile în urmă. Fostul prim-ministru deține în prezent o funcție cheie, fiind președinte al Consiliului Județean Buzău după alegerile locale din 7 decembrie 2025.

Mesajul lacrimogen al lui Toma: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile

”Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile”, a declarat Constantin Toma, potrivit publicației locale Campus, citată de G4media.
Constantin Toma, Facebook

Constantin Toma: Sursa foto: Facebook

”Mai puțină politică și mai multă administrație. Va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste, vine 1 martie. Va fi pace, suntem o organizație politică foarte puternică și vom merge împreună. Cinstit să fiu nu l-am atacat pe dl Ciolacu, am atacat o situație ca să o rezolvăm. Nimeni nu e perfect, fiecare e cu adevărul lui, eu cu al meu, el cu cu al lui”, a completat primarul buzoian.

Fanul din PSD al lui Ilie Bolojan

În urmă cu doar două zile, primarul social-democrat al Buzăului a criticat propriul partid și pe colegul său, fostul premier Marcel Ciolacu. Concret, Toma a cerut propriului partid să nu mai blocheze în mod repetat reformele propuse de premierul Bolojan.

  • Edilul apreciază că fostul premier Ciolacu greșește atunci când îl critică pe actualul șef al Guvernului: ”Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea (…), s-a aruncat cu banii și la câini”.

”PSD să nu mai bage bățul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR”, a spus primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, citat de RFI.

Însă, în pofida relațiilor lor oscilante, care deseori devin reci, Toma l-a susținut pe Ciolacu atunci când acesta din urmă a candidat în decembrie 2025 la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, pe care le-a și câștigat.

