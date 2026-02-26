”Mai puțină politică și mai multă administrație. Va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste, vine 1 martie. Va fi pace, suntem o organizație politică foarte puternică și vom merge împreună. Cinstit să fiu nu l-am atacat pe dl Ciolacu, am atacat o situație ca să o rezolvăm. Nimeni nu e perfect, fiecare e cu adevărul lui, eu cu al meu, el cu cu al lui”, a completat primarul buzoian.

Fanul din PSD al lui Ilie Bolojan

În urmă cu doar două zile, primarul social-democrat al Buzăului a criticat propriul partid și pe colegul său, fostul premier Marcel Ciolacu. Concret, Toma a cerut propriului partid să nu mai blocheze în mod repetat reformele propuse de premierul Bolojan.

Edilul apreciază că fostul premier Ciolacu greșește atunci când îl critică pe actualul șef al Guvernului: ”Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea (…), s-a aruncat cu banii și la câini”.

”PSD să nu mai bage bățul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR”, a spus primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, citat de RFI.

Însă, în pofida relațiilor lor oscilante, care deseori devin reci, Toma l-a susținut pe Ciolacu atunci când acesta din urmă a candidat în decembrie 2025 la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, pe care le-a și câștigat.