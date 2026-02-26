Prima pagină » Știri externe » Danemarca anunță alegeri parlamentare anticipate. Când se vor prezenta la urne cetățenii danezi. Frederiksen: „Actualul guvern rămâne vigilent. Conflictul privind Groenlanda nu s-a încheiat“

26 feb. 2026, 16:11, Știri externe
Danemarca va organiza alegeri parlamentare anticipate, luna viitoare, a anunțat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, relatează Politico.

„I-am recomandat regelui Frederik (Frederic al X-lea al Danemarcei n.r.) să organizeze alegeri pe 24 martie”, a declarat Frederiksen în fața parlamentarilor, în cadrul unei sesiuni plenare a parlamentului danez.

Cu mai puțin de un an rămas din actualul mandat parlamentar, țara urma să meargă la urne cel târziu pe 31 octombrie. Dar decizia de a devansa data votului se bazează cel mai probabil, scrie Politico, pe creșterea sprijinului de care s-au bucurat social-democrații aflați la putere, conduși de Frederiksen, ca urmare a amenințărilor agresive ale președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Danemarca are obligația de a organiza alegeri generale cel puțin o dată la patru ani, deși prim-ministrul are autoritatea de a dizolva parlamentul și de a convoca alegeri anticipate. Cele mai recente alegeri au avut loc la 1 noiembrie 2022 și au dus la formarea unui guvern de coaliție format din trei partide.

Joi, Frederiksen a făcut referire directă la tensiunile actuale dintre Copenhaga și Washington, în discursul său din parlament, și a afirmat că actualul guvern interimar va rămâne vigilent în perioada premergătoare alegerilor din martie.

„Chiar dacă în Danemarca se desfășoară în prezent o campanie electorală, lumea nu așteaptă”, a afirmat ea. „După cum știe toată lumea, conflictul privind Groenlanda nu s-a încheiat încă. Guvernul va continua, desigur, să apere interesele Danemarcei”, a transmis oficialul danez.

Conform ultimelor sondaje electorale, partidul prim-ministrului ar putea obține 22% din voturi, aproape dublând procentul pe care se estimează că îl vor obține cei mai apropiați concurenți ai săi, Partidul Verde de Stânga.

