Cosmopolis a vândut 570 de locuințe în 2025 și depășește tranzacțiile imobiliare din mari reședințe de județ din România

24 feb. 2026, 17:15, Comunicate de presă
  • Performanța complexului depășește numărul tranzacțiilor realizate în orașe reședință de județ precum Târgu Jiu (541 unități), Tulcea (484 unități), Deva (464, unități) sau Reșița (515 unități)
  • Vânzările Cosmopolis reprezintă aproape 50% din cumulul tranzacțiilor înregistrate în reședințele județului Ilfov

București, 24 februarie 2026. Cosmopolis, cel mai mare complex rezidențial din România și lider în sectorul rezidențial integrat, a înregistrat în 2025 vânzarea a 570 de unități rezidențiale, echivalentul a aproximativ 50 de milioane de euro, consolidându-și poziția de lider pe piața rezidențială din zona periurbană a Capitalei. Performanța complexului depășește numărul tranzacțiilor realizate în mari reședințe de județ precum Târgu Jiu (541 unități), Tulcea (484 unități), Deva (464 unități) sau Reșița (515 unități), conform datelor ANCPI aferente perioadei mai-decembrie 2025.

Raportat la județul Ilfov, vânzările Cosmopolis reprezintă aproape 50% din cumulul tranzacțiilor raportate de ANCPI pentru acest județ, unde Buftea a consemnat 219 vânzări, iar Popești-Leordeni 1.051 de vânzări, în aceeași perioadă.

Pe lângă tranzacțiile deja realizate, Cosmopolis a încheiat și numeroase promisiuni de vânzare. Numai Evolia, proiectul lansat la finalul anului 2025, a generat prevânzări în valoare de 15 milioane de euro, după ce peste 60% dintre vilele din prima fază au fost deja contractate.

Trendul ascendent continuă și în 2026 în Cosmopolis. Vânzările din ianuarie 2026 le-au depășit pe cele din aceeași perioadă a anului precedent, iar luna februarie a depășit deja performanța din ianuarie, în contrast cu scăderile înregistrate la nivel național. Datele furnizate de ANCPI arată că în luna ianuarie a acestui an au avut loc 24.598 de vânzări, cu 31.605 mai puține decât în decembrie 2025 și cu 6.236 mai puține comparativ cu ianuarie 2025.

„Experiența vastă pe care am dobândit-o în cei peste 18 ani în care am dezvoltat Cosmopolis ne-a ajutat să înțelegem mai bine cum evoluează nevoile cumpărătorilor și să dezvoltăm produse adaptate acestora, astfel încât să nu resimțim scăderile tradiționale din piață. Observăm că tot mai mulți clienți se orientează către locuințe din apropierea Bucureștiului, pentru a beneficia de acces rapid la oportunitățile profesionale din oraș, dar și de liniștea, siguranța și organizarea unui cartier privat, cu infrastructură proprie, potrivit pentru viața de familie și la un preț accesibil. Acest trend este impulsionat și de modificările legislative și fiscale, care i-au făcut să devină foarte selectivi cu investițiile lor. Cosmopolis răspunde acestor așteptări, iar prin extinderea cartierului cu noul proiect Evolia, ne adresăm unei categorii și mai vaste de nevoi și preferințe, inclusiv în zona premium. În plus, la începutul anului 2026 urmează să se deschidă și accesul direct la Autostrada A3, care va simplifica deplasările către Nordul Bucureștiului și către destinațiile preferate de weekend, crescând atractivitatea zonei”, declară Gabriel Voicu, Sales & Marketing Director – Cosmopolis.

În cei 18 ani de dezvoltare constantă, Cosmopolis a devenit reper în urbanismul integrat din România, oferind un portofoliu divers, de la studiouri și garsoniere, la penthouse-uri și vile premium. Cosmopolis reunește aproximativ 17.000 de rezidenți, care beneficiază de un ecosistem complet de facilități, construit ca un „oraș de cinci minute”, în care totul este foarte aproape de casă. Infrastructura include campusul Mark Twain International School, centrul medical Affidea, piscina semiolimpică World Class, peste 60 de piscine exterioare, plajă privată, terenuri de sport, parcuri și locuri de joacă, un shuttle dedicat către Pipera, precum și peste 70 de magazine în Cosmopolis Plaza. În plus, întreaga comunitate este conectată prin-un sistem digital integrat, aplicația MyCosmopolis, prin care locuitorii complexului pot să gestioneze rapid și eficient accesul în complex, plățile către administrație, transportul public, lucrările de mentenanță și noutățile din ansamblu, printr-un demers în premieră de digitalizare a relației dintre locuitori și administrație.

Noul proiect, Evolia, dezvoltat pe terenul adiacent cartierului Cosmopolis, reprezintă cea mai amplă extindere urbană privată din România din ultimii ani, cu o investiție estimată la peste 200 de milioane de euro. Proiectul introduce în portofoliu opțiuni cu un standard ridicat de calitate, datorită materialelor folosite și dezvoltării integrate, concentrată pe spații verzi și facilități de recreere, pe lângă cele deja existente în complex. Prima fază este deja contractată în proporție de peste 60% și va fi livrată în această vară.

Despre Cosmopolis

Cosmopolis este cea mai amplă investiție rezidențială integrată realizată în România în ultimele trei decenii.

Cu cei peste 17.000 de locuitori, comunitatea cartierului Cosmopolis este comparabilă cu populația orașelor Râșnov sau Vatra Dornei și cuprinde un număr de rezidenți mai mare decât al orașelor Otopeni, Sinaia sau Gura Humorului. Planurile de extindere ale Cosmopolis continuă și în anii următori. Până în 2035, dezvoltatorul estimează un total de peste 12.000 de locuinţe și o comunitate de peste 35.000 de persoane.

Investițiile în Cosmopolis au ajuns până acum la peste 455 de milioane de Euro. Cartierul beneficiază de peste 60 de piscine exterioare, bazin de înot acoperit de dimensiuni semi-olimpice (în cadrul WorldClass), parcuri și locuri de joacă pentru copii, centru medical (Affidea Cosmopolis) și cel mai mare retail park din Nordul Capitalei (Cosmopolis Plaza) care găzduiește peste 70 comercianți, branduri naționale și internaționale.

De asemenea, printre facilitățile din Cosmopolis se numără: plajă privată pe malul lacului natural din apropiere, terenuri de sport, servicii de pază și supraveghere cartier 24/24h – atât prin intermediul echipelor de pază, cât și al camerelor fixe de supraveghere, transport pe ruta Pipera și retur, birou pentru impozite și taxe locale.

Despre Cosmopolis Evolia

Cosmopolis Evolia este dezvoltat de Opus Land Development, cu o investiție totală de peste 200 milioane de euro.  Proiectul se construiește pe o suprafață de 270.000 mp, pe un teren adiacent proiectului binecunoscut Cosmopolis.

Masterplanul proiectului Cosmopolis Evolia, creat sub semnătura celebrei case de arhitectură britanice Studio Wild 15, este gândit pentru următorii 10 ani, cu un ritm de livrare de aproximativ 350 de unități anual.

Evolia cuprinde, în prima etapă, 160 de vile și 220 de apartamente. Livrările pentru primele vile sunt planificate pentru a prima jumătate a anului 2026.

Proiectul este conceput ca un ecosistem urban complet, în care educația, tehnologia, sustenabilitatea și comunitatea se reunesc într-un model de locuire pentru viitor, fiind singurul proiect de acest fel cu urbanism total integrat.

Pentru detalii suplimentare, vizionări și oferte actualizate, vizitați Cosmopolis Evolia și https://oferte.cosmopolis.ro/vile-evolia

