EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri

16 sept. 2025, 15:20, Comunicate de presă
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18:00. Alexandru Brădescu Cătălin Mureșanu vorbesc despre schimbarea de obiectiv din vestiarul lui Dinamo: jucătorii au anunțat că vor să ia titlul după victoria entuziasmantă de la Ploiești!

Dăm calificativele pentru jucători și vorbim despre problemele din lot. Discutăm despre reacția surprinzătoare a lui Zeljko Kopic!

Ce transferuri i-a cerut antrenorul lui Andrei Nicolescu: venim cu informații despre ce își dorește antrenorul croat de la președinte.

Azi, marți, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

