16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 16 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

John McEnroe, născut pe 16 februarie 1959, în Wiesbaden, Germania, este un fost jucător profesionist de tenis american, considerat unul dintre cei mai talentați și carismatici sportivi din istoria acestui sport. A devenit celebru în anii ‘70-‘80, câștigând 7 titluri de Grand Slam la simplu (3 la Wimbledon și 4 la US Open) și 9 la dublu masculin. A fost numărul 1 mondial atât la simplu, cât și la dublu, remarcându-se prin stilul său de joc ofensiv și prin voleul excepțional. McEnroe a rămas în memoria publicului nu doar pentru performanțele sale, ci și pentru temperamentul său exploziv și disputele frecvente cu arbitrii. După retragere, a activat ca antrenor, comentator sportiv și analist TV, rămânând o voce influentă în lumea tenisului. Combinația dintre talent, mentalitatea de luptător și personalitatea explozivă l-a transformat într-un simbol al epocii de aur a tenisului.

Valentino Rossi, născut pe 16 februarie 1979, în Urbino, Italia, este un fost pilot italian de motociclism, considerat unul dintre cei mai mari sportivi din istoria MotoGP. Cariera sa profesională a început în 1996, iar de-a lungul timpului a cucerit 9 titluri mondiale, dintre care 7 la clasa regină (500 cc/MotoGP). Supranumit “The Doctor”, Rossi este renumit pentru inteligența tactică în curse, pentru celebrul număr 46 și pentru rivalitățile memorabile cu alți piloți legendari, precum Max Biaggi, Sete Gibernau, Casey Stoner sau Marc Márquez. După retragere, s-a concentrat pe proiectul său VR46 Racing Team, echipă care a devenit un important centru de formare pentru piloții tineri. De asemenea, a avut o scurtă experiență în raliuri și curse auto, demonstrând că pasiunea sa pentru viteză depășește motocicletele. Valentino Rossi este considerat nu doar un campion, ci și o legendă a sportului, datorită carismei, a palmaresului impresionant și a influenței sale asupra generațiilor noi de piloți.

Mihai Bendeac, născut pe 16 februarie 1983, în București, este un actor, comedian, scenarist și producător român, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de divertisment din România. Este recunoscut pentru talentul său în improvizație, pentru carisma de pe scenă și pentru rolurile variate pe care le interpretează. A absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din București și a jucat în numeroase spectacole de teatru. În film și televiziune, a apărut în producții românești cunoscute, iar unele dintre rolurile sale au fost remarcate pentru naturalețe și forță expresivă. A fost implicat în show-uri de tip sketch comedy, talent show și emisiuni de satiră. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale sale este În puii mei!, un show de divertisment care a avut un impact puternic și care a consolidat imaginea sa ca entertainer. Este considerat unul dintre cei mai buni improvizatori din România, reușind să creeze personaje și situații în timp real, cu umor și inteligență.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1935: Sonny Bono 🇺🇸🎤 timp de 10 ani, Sonny Bono și Cher au creat un cuplu muzical foarte cunoscut și iubit în SUA, cunoscut sub numele de scenă Sonny și Cher

🎂1941: Kim Jong-il 🇰🇵🗣

🎂1954: Margaux Hemingway 🇺🇸🎬nepoata lui Ernest Hemingway S-a sinucis la 42 de ani

🎂1959: John McEnroe 🇺🇸🥎 a câștigat 7 turnee de Grand-Slam la simplu, 9 turnee de Grand-Slam la dublu masculin și un turneu de Grand-Slam la dublu-mix

🎂1974: Mahershala Ali 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar pentru Moonlight (2016) & pentru Green Book (2018)

🎂1979: Valentino Rossi 🇮🇹🏍💨 unul dintre cei mai de succes piloți din toate timpurile, cu 9 campionate mondiale câștigate – dintre care 7 la clasa regină

🎂1990: The Weeknd 🇨🇦🎤

🎂1983: Mihai Bendeac 🇷🇴📺

🎂1986: Ciprian Deac 🇷🇴⚽️ românul cu cele mai multe supercupe ale României, 4

🎂2001: Chloe East 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1884: Christian Tell 🇷🇴✯ politician și general. În 1843, împreună cu Ion Ghica și Nicolae Bălcescu, a pus bazele societății secrete bucureștene Frăția, care a fost motorul revoluției de la 1848

🕯️1996: Nicolae Carandino 🇷🇴✒️ gazetar, traducător și director al Teatrului Național din București, ultimul dintre supraviețuitorii procesului Iuliu Maniu

🕯️2000: Lila Kedrova 🇫🇷🎬 a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru interpretarea doamnei Hortense (Bubulina) în filmul Zorba Grecul (1964)

🕯️2005: Nicole DeHuff 🇺🇸🎬 Meet the Parents (2000). Suferind de astm, a murit la doar 30 de ani, de pneumonie

🕯️2010: John Davis Chandler 🇺🇸🎬

🕯️2011: Len Lesser 🇺🇸🎬 Uncle Leo din Seinfeld

🕯️2013: Dumitru Sechelariu 🇷🇴🗣

🕯️2016: Boutros Boutros-Ghali 🇪🇬🗣 al 6-lea secretar general al ONU

🕯️2024: Aleksei Navalnîi 🇷🇺🗣

Evenimente📋

📋🇱🇹 Lituania: Ziua națională – Aniversarea proclamării independenței (1918)

Calendar 🗒

🗒1918: Consiliul Lituaniei a adoptat Declarația de Independență, prin care cerea crearea unui stat lituanian democratic

🗒1923: Mormântul faraonului Tutankamon a fost inclus în circuitul turistic egiptean

🗒1930: Federația Română de Fotbal s-a afiliat la Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbal (FIFA)

🗒1933: Greva de la Atelierele CFR Grivița; Pactul de reorganizare a Micii Înțelegeri

🗒1935: A fost adoptată Legea pentru înființarea Monetăriei Naționale

🗒1959: Fidel Castro a preluat conducerea Cubei

🗒1968: România a renunțat la organizarea administrativă tipic sovietică în regiuni și raioane și a reînființat unitatea administrativ-teritorială tradițională: județul; au fost organizate 39 de județe, plus municipiul București

🗒1985: Șeicul Ibrahim al-Amin face public manifestul grupării islamice Hezbollah, ce luase recent ființă, pe fondul războiului din Liban

🗒2005: A intrat în vigoare Protocolul de la Kyoto (privind mediul), după ratificarea sa de către Rusia

