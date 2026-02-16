SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump

Statele Unite au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian, acuzat că a încălcat sancțiunile impuse de președintele Donald Trump asupra transporturilor de petrol din Venezuela și Iran. Operațiunea a fost confirmată de Pentagon.

Statele Unite au sechestrat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat „sancțiunilor” impuse unilateral de președintele Donald Trump navelor utilizate pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran. Anunțul a fost făcut duminică de Pentagon, potrivit France24.com.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat pe X că nava „a încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump, sperând că va reuși să fugă. L-am urmărit din Caraibe până în Oceanul Indian, am acoperit distanța și l-am neutralizat”.

Autoritățile americane au confirmat că este vorba despre petrolierul „Veronica III”, aflat sub pavilion panamez.

Mesajul oficial a fost însoțit de un videoclip care arată militari americani urcând într-un elicopter și apoi debarcând pe petrolierul sechestrat, imaginile fiind prezentate ca dovadă a intervenției militare.

„Veronica III” a fugit din Venezuela în ziua în care Maduro a fost capturat

Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim TankerTrackers, nava „Veronica III” a părăsit Venezuela pe 3 ianuarie, în aceeași zi în care un comando american l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro. La acel moment, petrolierul transporta aproximativ 1,9 milioane de barili de petrol, echivalentul producției Venezuelei pe două zile.

Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că „Veronica III” se află pe lista „sancțiunilor” americane, fiind suspectat că transportă petrol iranian cel puțin din anul 2022, potrivit informațiilor publicate de Departamentul Trezoreriei SUA.

Cu mai puțin de o săptămână înainte, un alt petrolier, „Aquila II”, aflat sub monitorizarea autorităților americane în Oceanul Indian, a fost sechestrat de militari americani folosind un modus operandi similar.

În total, aproximativ zece petroliere vizate de așa-numitele sancțiuni americane au fost capturate de Statele Unite de la începutul anului.

Contraamiralul american David Barata a declarat, în cadrul unei audieri în Congresul SUA la începutul lunii februarie, că numărul navelor pasibile de sancțiuni americane ar putea ajunge la aproximativ 800.

