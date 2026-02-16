Prima pagină » Actualitate » Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

16 feb. 2026, 07:33, Actualitate
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău

Deși calendaristic primăvara începe la 1 martie, este posibil să mai avem zile cu ninsoare și după această dată, poate chiar până spre finalul lunii aprilie. Pe baza prognozelor emise de Administrația Națională de Meteorologie și platforma Accuweather, am realizat un tabel care arată pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău.

Iată, așadar, cele mai probabile date ale ultimei ninsori din 2026 în 30 dintre cele mai mari orașe din România.

Când este probabil să vedem ultima ninsoare

Datele nu reprezintă o prognoză exactă pentru o zi anume. Ca orice estimare meteorologică, are la bază tendințele sezoniere și evoluțiile atmosferice specifice fiecărei regiuni în parte.

Potrivit meteorologilor, episoadele de ninsoare depind nu numai de localizarea orașelor, existând diferențe importante între cele la altitudine și cele de la șes, cât și de circulația maselor de aer rece. De exemplu, în orașele din depresiuni și din apropierea Carpaților, cum sunt Brașov, Suceava sau Piatra Neamț, pot apărea ninsori târzii, chiar și în aprilie. În schimb, spre sud și pe litoral, iarna se retrage, de obicei, mult mai devreme.

Iată, așadar, prognoza estimată a ultimei date când va ninge în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather:

  • Tulcea — 5 martie
  • Timișoara — 12 martie
  • Târgu Mureș — 28 martie
  • Târgu Jiu — 15 martie
  • Târgoviște — 14 martie
  • Suceava — 6 aprilie
  • Sibiu — 30 martie
  • Satu Mare — 22 martie
  • Reșița — 20 martie
  • Râmnicu Vâlcea — 15 martie
  • Ploiești — 16 martie
  • Pitești — 14 martie
  • Piatra Neamț — 4 aprilie
  • Oradea — 15 martie
  • Iași — 25 martie
  • Galați — 11 martie
  • Focșani — 14 martie
  • Drobeta‑Turnu Severin — 3 martie
  • Craiova — 8 martie
  • Constanța — 2 martie
  • Cluj‑Napoca — 27 martie
  • Buzău — 12 martie
  • București — 14 martie
  • Brăila — 10 martie
  • Brașov — 18 aprilie
  • Botoșani — 5 aprilie
  • Bistrița — 1 aprilie
  • Baia Mare — 29 martie
  • Bacău — 26 martie
  • Arad — 10 martie

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani
07:15
16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani
STUDIU Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia
06:00
Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia
EXCLUSIV Motivul uluitor pentru care mașinile electrice ieftine, precum cea în care o femeie a ars de vie, în București, se aprind ca torțele. Sunt adevarate coșciuge pe roți. Titi Aur, specialist auto: „Când apare panica, atunci faci și greșelile prin care îți pierzi viața”
05:00
Motivul uluitor pentru care mașinile electrice ieftine, precum cea în care o femeie a ars de vie, în București, se aprind ca torțele. Sunt adevarate coșciuge pe roți. Titi Aur, specialist auto: „Când apare panica, atunci faci și greșelile prin care îți pierzi viața”
EVENIMENT Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României”
22:31
Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României”
INEDIT Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă
21:51
Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă
NEWS ALERT Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic”
21:32
Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic”
Mediafax
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea continentului: „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
Epava unui vapor de lux scufundat în Lacul Michigan în urmă cu peste 150 de ani, găsită după șase decenii de căutări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Moarte violentă pentru Gheorghe Chindriș. Cum a fost ucis fostul director la Cupru Min
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Premieră într-un spital din România: Pacienții pot accesa dosarul medical online
ALERTĂ Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa
07:51
Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa
CONTROL SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump
07:25
SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump
SCANDAL Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice
07:00
Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice
CONTROVERSĂ Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
06:00
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
CONTROVERSĂ Trump l-a asigurat pe Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează
22:53
Trump l-a asigurat pe Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează
CONTROVERSĂ Un fost cercetător al Anthropic care se ocupa de „dresarea” AI-ului trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este un pericol existențial”
22:31
Un fost cercetător al Anthropic care se ocupa de „dresarea” AI-ului trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este un pericol existențial”

Cele mai noi

Trimite acest link pe