Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Deși calendaristic primăvara începe la 1 martie, este posibil să mai avem zile cu ninsoare și după această dată, poate chiar până spre finalul lunii aprilie. Pe baza prognozelor emise de Administrația Națională de Meteorologie și platforma Accuweather, am realizat un tabel care arată pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău.

Iată, așadar, cele mai probabile date ale ultimei ninsori din 2026 în 30 dintre cele mai mari orașe din România.

Când este probabil să vedem ultima ninsoare

Datele nu reprezintă o prognoză exactă pentru o zi anume. Ca orice estimare meteorologică, are la bază tendințele sezoniere și evoluțiile atmosferice specifice fiecărei regiuni în parte.

Potrivit meteorologilor, episoadele de ninsoare depind nu numai de localizarea orașelor, existând diferențe importante între cele la altitudine și cele de la șes, cât și de circulația maselor de aer rece. De exemplu, în orașele din depresiuni și din apropierea Carpaților, cum sunt Brașov, Suceava sau Piatra Neamț, pot apărea ninsori târzii, chiar și în aprilie. În schimb, spre sud și pe litoral, iarna se retrage, de obicei, mult mai devreme.

Iată, așadar, prognoza estimată a ultimei date când va ninge în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather:

Tulcea — 5 martie

Timișoara — 12 martie

Târgu Mureș — 28 martie

Târgu Jiu — 15 martie

Târgoviște — 14 martie

Suceava — 6 aprilie

Sibiu — 30 martie

Satu Mare — 22 martie

Reșița — 20 martie

Râmnicu Vâlcea — 15 martie

Ploiești — 16 martie

Pitești — 14 martie

Piatra Neamț — 4 aprilie

Oradea — 15 martie

Iași — 25 martie

Galați — 11 martie

Focșani — 14 martie

Drobeta‑Turnu Severin — 3 martie

Craiova — 8 martie

Constanța — 2 martie

Cluj‑Napoca — 27 martie

Buzău — 12 martie

București — 14 martie

Brăila — 10 martie

Brașov — 18 aprilie

Botoșani — 5 aprilie

Bistrița — 1 aprilie

Baia Mare — 29 martie

Bacău — 26 martie

Arad — 10 martie

