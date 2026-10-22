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FLOTA ZOR: Investiții care duc mai departe promisiunea unor livrări mai eficiente

FLOTA ZOR: Investiții care duc mai departe promisiunea unor livrări mai eficiente
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24 de autocamioane și 12 remorci noi înseamnă mai mult decât o flotă modernizată. Pentru Poșta Română, investiția consolidează capacitatea de transport, eficientizează legăturile dintre centrele logistice și creează premisele unor servicii de curierat mai bine adaptate nevoilor clienților.

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Atunci când un colet pornește spre destinație, în spatele livrării se află o întreagă rețea de operațiuni. Transportul dintre centrele logistice, capacitatea de preluare a volumelor și organizarea rutelor influențează eficiența procesului. FLOTA ZOR susține dezvoltarea serviciilor de curierat prin investiții în infrastructură și transport.

Pentru mai multe detalii despre investiția în FLOTA ZOR, urmăriți interviul cu Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române, disponibil pe următorul link: https://youtu.be/mvek2DSC8dI?is=ejRQEL3VShBrWytn.

Mai mult spațiu, mai multă flexibilitate

Integrarea celor 24 de autocamioane și 12 remorci adaugă aproximativ 1.670 de metri cubi și 420 de tone la capacitatea de transport. Fiecare ansamblu poate prelua până la 32 de europaleți, permițând transportarea unor volume mai mari într-o singură cursă.

Această capacitate suplimentară oferă mai multă flexibilitate în planificarea transporturilor și în gestionarea variațiilor de volum între centrele logistice. Pentru clienți, investiția contribuie la o rețea mai bine pregătită să preia și să transporte coletele eficient, inclusiv atunci când cererea crește.

Tehnologie pentru operațiuni mai sigure

Sistemele moderne de asistență și siguranță sprijină activitatea șoferilor, iar garanția de cinci ani, fără limită de kilometri, susține exploatarea pe termen lung. Noile vehicule completează investițiile în 80 de autoutilitare introduse în programul de modernizare a flotei.

La nivel național, Poșta Română operează peste 1.000 de vehicule, deservind toate cele 41 de județe și municipiul București. Consolidarea transportului de mare capacitate întărește legăturile dintre regiuni și susține organizarea fluxurilor de colete.

Un pas către un hub logistic regional

FLOTA ZOR face parte din transformarea Poștei Române, orientată spre servicii moderne și o infrastructură adaptată cerințelor pieței. O capacitate de transport extinsă creează premisele unei planificări mai eficiente, ale unei gestionări mai bune a volumelor și ale unor servicii mai predictibile.

Prin această investiție, Poșta Română își consolidează rețeaua națională și își susține ambiția de a deveni un hub logistic relevant în Europa de Est. Mai multă capacitate, operațiuni facilitate și conexiuni mai puternice între regiuni: beneficii concrete care duc FLOTA ZOR mai departe, pentru clienții din România.

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