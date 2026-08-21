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Grupul Carmistin își reduce dependența de energia din rețea prin investiții în capacități proprii de producere a energiei verzi

Grupul Carmistin își reduce dependența de energia din rețea prin investiții în capacități proprii de producere a energiei verzi
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Grupul Carmistin continuă modernizarea platformelor de producție alimentară și își reduce dependența de energia din rețea prin investiții în capacități proprii de producere a energiei verzi. Avicarvil, cea mai mare companie a Grupului, a obținut autorizațiile ANRE pentru dezvoltarea a două noi centrale electrice fotovoltaice destinate autoconsumului, amplasate la Mihăești (Vâlcea) și la Ferma 2 Târgu Jiu (Gorj), cu puteri instalate de 4,5 MW, respectiv 2,6 MW.

Noile centrale, a căror producție anuală totală estimată va fi de aproximativ 11.056 MWh energie electrică, se află în prezent în perioada de testare, urmând să devină operaționale până la finalul lunii septembrie. Pentru dezvoltarea acestora, au fost utilizate echipamente furnizate de producători Tier 1, selectate pe baza unor criterii de calitate, fiabilitate și performanță, pentru o exploatare cât mai eficientă, pe termen lung.

Cele două proiecte, cu o valoare totală de aprox. 4 milioane de euro, cofinanțate prin Fondul pentru Modernizare, fac parte dintr-un plan mai amplu de investiții în energie regenerabilă, care vizează dezvoltarea de noi capacități de producție și, în special, de soluții de stocare a energiei, inclusiv pentru acoperirea consumului pe timpul nopții.

Până la finalul acestui an, conform estimărilor, centralele fotovoltaice de la nivelul întregului Grup vor produce aproximativ 22.817 MWh energie electrică anual, la care se adaugă circa 3.600 MWh/an produși în cogenerare de înaltă eficiență. În total, aceste capacități vor asigura 50% din necesarul de energie electrică al Grupului Carmistin, urmând ca ponderea energiei produse din surse proprii să ajungă la 100% până în 2028.

Producția de energie din surse regenerabile contribuie atât la reducerea emisiilor de CO₂, cu un impact estimat la aprox. 4.200 tone anual, cât și la diminuarea amprentei de mediu a activităților Grupului. În același timp, Carmistin urmărește eficientizarea utilizării terenurilor, astfel încât suprafețele disponibile să poată fi valorificate pentru cultivarea plantelor furajere necesare activităților agricole.

Investițiile în energie regenerabilă fac parte din strategia de dezvoltare și integrare a Grupului Carmistin și se alătură investițiilor în ferme și unități de producție. Grupul își extinde în acest fel capacitățile de producție de carne de pui și furaje și continuă să își diversifice portofoliul de produse alimentare.

Despre Carmistin The Food Company

În urma investițiilor realizate în ultimii ani, Carmistin The Food Company, cu principal brand La Provincia pe piața locală și cu o prezență externă în 40 de țări, și-a consolidat poziția de lider național în sectorul avicol. În 2025, Grupul a atins un nivel record al producției de carne de pui, de 120.000 tone, iar pentru acest an estimează o producție totală de 150.000 tone.

Carmistin este, de asemenea, cel mai mare producător de furaje din România, cu o capacitate actuală de peste 735.000 tone anual și un obiectiv de a ajunge la o producție anuală de 1 milion tone până în 2030.

La nivel financiar, Grupul Carmistin ocupă, pentru al treilea an consecutiv, prima poziție în categoria sa de business, cu o cifră de afaceri consolidată de 2,1 miliarde lei, în 2025

Cu capital 100% românesc și cu o experiență de peste două decenii, Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, precum și în creșterea porcilor și bovinelor. Modelul de business integrat acoperă întreg lanțul de producție alimentară, de la cultivarea cerealelor și producția de furaje până la creșterea animalelor, procesare și comercializarea produselor, lucru care susține eficiența operațională, trasabilitatea și controlul calității produselor alimentare.

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