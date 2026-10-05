Prima pagină » Știri externe » Ministrul grec al Finanțelor a prezentat bugetul pentru 2027. Pierrakakis se laudă cu stabilitatea economică a Greciei și creșteri peste media Europei

Ministrul grec al Finanțelor a prezentat bugetul pentru 2027. Pierrakakis se laudă cu stabilitatea economică a Greciei și creșteri peste media Europei

Ministrul grec al Finanțelor a prezentat bugetul pentru 2027. Pierrakakis se laudă cu stabilitatea economică a Greciei și creșteri peste media Europei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, a prezentat luni proiectul de buget pentru anul 2027, pe fondul unor presiuni intense pe piețele internaționale de obligațiuni și al volatilității de pe piața energiei. Pierrakakis a vorbit despre „o dovadă de stabilitate și credibilitate” a Greciei și a prognozat o creștere economică peste media europeană, excedente de peste 3% din PIB și o reducere considerabilă a datoriei publice.

„Astăzi am depus proiectul de buget pentru 2027 într-un moment în care certitudinile sunt puse la încercare la nivel internațional. Piețele de obligațiuni se află sub o presiune puternică, marile economii europene se confruntă cu provocări fiscale tot mai mari, iar volatilitatea de pe piețele de energie persistă. În acest context, Grecia a dobândit stabilitate și credibilitate”, a precizat luni ministrul de finanțe al Greciei.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Pe plan macroeconomic, proiectul de buget estimează o creștere de 2,3% în 2027, comparativ cu media europeană de 1,2% în zona euro. În acest context, investițiile sunt majorate cu 7,9%, șomajul va scădea la nivelul de 7,9%, cel mai scăzut nivel din 2008, iar salariile vor crește cu 3,9%, față de 3,7% în 2026.

Inflația pentru anul viitor va rămâne însă una dintre cele mai volatile variabile deoarece este direct influențată de prețurile internaționale la energie. Cu toate acestea, Pierrakakis prevede în proiectul de buget o încetinire a ratei medii anuale de la 3,8%, cât este în acest an, la 2,6% în anul 2027.

„Pentru guvern și pentru echipa responsabilă de politica economică, creșterea contează doar atunci când se reflectă în viața de zi cu zi a oamenilor”, a subliniat Pierrakakis. „Vizăm venituri mai mari și reducerea presiunilor legate de costul vieții. Progresul economic trebuie să devină un progres pentru fiecare familie.”

La rândul său, ministrul adjunct de Finanțe, Thanos Petralias, a precizat că proiectul de buget pentru 2027 include o alocare suplimentară de 200 de milioane de euro în cadrul cheltuielilor administrației publice generale, pentru a acoperi eventualele nevoi de subvenționare a costurilor cu energia în primele luni ale anului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Ce șanse are „extrema dreaptă“ să obțină o majoritate la alegerile din Spania. Pedro Sánchez și-ar putea pierde puterea după mai bine de 8 ani în fruntea Guvernului de la Madrid
19:34
Ce șanse are „extrema dreaptă“ să obțină o majoritate la alegerile din Spania. Pedro Sánchez și-ar putea pierde puterea după mai bine de 8 ani în fruntea Guvernului de la Madrid
MILITAR Șefii serviciilor secrete din Germania avertizează asupra unui conflict violent cu Rusia. Semnalul de alarmă tras la audierile din Parlament
18:33
Șefii serviciilor secrete din Germania avertizează asupra unui conflict violent cu Rusia. Semnalul de alarmă tras la audierile din Parlament
FLASH NEWS Zelenski anunță că nava turcească care transporta cereale din Ucraina în Italia a fost lovită de două drone rusești. Câte victime confirmă liderul de la Kiev
17:36
Zelenski anunță că nava turcească care transporta cereale din Ucraina în Italia a fost lovită de două drone rusești. Câte victime confirmă liderul de la Kiev
INCIDENT Scene dramatice la protestele elevilor din Franța. Un adolescent de 15 ani a rămas fără o mână în timp ce ridica o grenadă în fața unui liceu din Lens
16:55
Scene dramatice la protestele elevilor din Franța. Un adolescent de 15 ani a rămas fără o mână în timp ce ridica o grenadă în fața unui liceu din Lens
CONTROVERSĂ Fostul ministru de Externe al Ungariei, chemat în parlament pentru audieri. Este anchetată legătura lui Péter Szijjártó cu gigantul chinez BYD
16:42
Fostul ministru de Externe al Ungariei, chemat în parlament pentru audieri. Este anchetată legătura lui Péter Szijjártó cu gigantul chinez BYD
CONTROVERSĂ Estonia își mută trupele la doar 50 km de granița cu Rusia. De ce nu reușesc oficialii de la Tallinn să descurajeze un potențial conflict cu vecinul lor
15:27
Estonia își mută trupele la doar 50 km de granița cu Rusia. De ce nu reușesc oficialii de la Tallinn să descurajeze un potențial conflict cu vecinul lor
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
BREAKING NEWS Luca Niculescu este premierul desemnat de Nicușor Dan. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui. Ce urmează
21:01
Luca Niculescu este premierul desemnat de Nicușor Dan. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui. Ce urmează
ULTIMA ORĂ A șaptea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 200 de persoane cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale
20:44
A șaptea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 200 de persoane cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale
REACȚIE Radu Miruță, interimarul de la Apărare, anunță că USR este dispus să voteze un premier tehnocrat. Ce condiții impune partidul lui Fritz
20:32
Radu Miruță, interimarul de la Apărare, anunță că USR este dispus să voteze un premier tehnocrat. Ce condiții impune partidul lui Fritz
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta, dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan de la Cotroceni. „Probabil că va fi propus un independent, mai apropiat de președinte, dar mie mi se pare că noi chiar ne scufundăm”
20:16
Victor Ponta, dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan de la Cotroceni. „Probabil că va fi propus un independent, mai apropiat de președinte, dar mie mi se pare că noi chiar ne scufundăm”
ECONOMIE UE suplimentează cu 130 de milioane de euro sumele alocate pentru sisteme antidrone. Ce noi oportunități de finanțare apar pentru România
20:07
UE suplimentează cu 130 de milioane de euro sumele alocate pentru sisteme antidrone. Ce noi oportunități de finanțare apar pentru România
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru își manifestă susținerea pentru românii din industria creativă, în era Inteligenței Artificiale, la Romanian Creative Week X Bucharest
20:06
Mirabela Grădinaru își manifestă susținerea pentru românii din industria creativă, în era Inteligenței Artificiale, la Romanian Creative Week X Bucharest

Cele mai noi

Trimite acest link pe