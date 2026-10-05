Ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, a prezentat luni proiectul de buget pentru anul 2027, pe fondul unor presiuni intense pe piețele internaționale de obligațiuni și al volatilității de pe piața energiei. Pierrakakis a vorbit despre „o dovadă de stabilitate și credibilitate” a Greciei și a prognozat o creștere economică peste media europeană, excedente de peste 3% din PIB și o reducere considerabilă a datoriei publice.

„Astăzi am depus proiectul de buget pentru 2027 într-un moment în care certitudinile sunt puse la încercare la nivel internațional. Piețele de obligațiuni se află sub o presiune puternică, marile economii europene se confruntă cu provocări fiscale tot mai mari, iar volatilitatea de pe piețele de energie persistă. În acest context, Grecia a dobândit stabilitate și credibilitate”, a precizat luni ministrul de finanțe al Greciei.

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Pe plan macroeconomic, proiectul de buget estimează o creștere de 2,3% în 2027, comparativ cu media europeană de 1,2% în zona euro. În acest context, investițiile sunt majorate cu 7,9%, șomajul va scădea la nivelul de 7,9%, cel mai scăzut nivel din 2008, iar salariile vor crește cu 3,9%, față de 3,7% în 2026.

Inflația pentru anul viitor va rămâne însă una dintre cele mai volatile variabile deoarece este direct influențată de prețurile internaționale la energie. Cu toate acestea, Pierrakakis prevede în proiectul de buget o încetinire a ratei medii anuale de la 3,8%, cât este în acest an, la 2,6% în anul 2027.

„Pentru guvern și pentru echipa responsabilă de politica economică, creșterea contează doar atunci când se reflectă în viața de zi cu zi a oamenilor”, a subliniat Pierrakakis. „Vizăm venituri mai mari și reducerea presiunilor legate de costul vieții. Progresul economic trebuie să devină un progres pentru fiecare familie.”

La rândul său, ministrul adjunct de Finanțe, Thanos Petralias, a precizat că proiectul de buget pentru 2027 include o alocare suplimentară de 200 de milioane de euro în cadrul cheltuielilor administrației publice generale, pentru a acoperi eventualele nevoi de subvenționare a costurilor cu energia în primele luni ale anului.