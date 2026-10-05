Grupul PACE anunță că va vota guvernul, dacă premierul desemnat renunță la măsurile impuse de Bolojan

Reprezentanții grupului parlamentar PACE – Întâi România, au declarat, după consultările de la Cotroceni, că formațiunea va vota următorul guvern, doar dacă premierul desemnat va renunța la măsurile impuse Bolojan, de-a lungul mandatului.

„Noi vom vota acest guvern pentru că conștientizăm situația în care se află România. I-am comunicat președintelui că vom acorda votul, cu o singură condiție, să vedem programul de guvernare, iar în programul de guvernare să se regăsească măsuri de redresare a parcursului pe l-a trasat Bolojan prin așa-zisele reforme. Dacă programul de guvernare va conține măsuri de redresare, PACE România va vota acest guvern”, a transmis PACE – Întâi România, în fața jurnaliștilor.

Noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.