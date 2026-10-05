Ce șanse are „extrema dreaptă“ să obțină o majoritate la alegerile din Spania. Pedro Sánchez și-ar putea pierde puterea după mai bine de 8 ani în fruntea Guvernului de la Madrid

Șeful guvernului din Spania, Pedro Sánchez, a anunțat, luni, alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie. Odată cu dizolvarea Parlamentului, se pune în mișcare mașinăria politică, care îi va chema pe spanioli la urne în mai puțin de două luni.

În cadrul acestei runde electorale, cetățenii cu drept de vot din Spania vor alege toate cele 350 de mandate din Congresul Deputaților (Congreso de los Diputados) și 209 din cele 267 de mandate din Senat (Senado).

Sondajele indică, însă, un Congres divizat, fără nicio formațiune care să dețină majoritatea absolută, dar cu o majoritate clară în favoarea dreptei. PP (Partidul Popular de centru-dreapta) și Vox (dreapta radicală) însumează peste jumătate din intenția de vot a cetățenilor și aspiră la o majoritate absolută confortabilă dacă vor ajunge la un acord.

Conform unui sondaj realizat de Politico, suma voturilor pentru PP și Vox se ridică în prezent la 52% din electorat. Partidul Popular se bucură de o intenție de vot de 34%, în timp ce Vox a ajuns la peste 18%.

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La alegerile generale anterioare din iulie 2023, Vox obținuse 12,4% din voturi și 33 de mandate în Congresul Deputaților (o scădere de la cele 52 de mandate obținute în 2019).

În contextul recent al convocării alegerilor anticipate pentru data de 29 noiembrie 2026 de către premierul Pedro Sánchez, noile sondaje (cum ar fi cele realizate de SocioMétrica sau Sigma Dos) arată o creștere considerabilă a popularității partidului condus de Santiago Abascal.

Formațiunea politică urcă spre pragul de 18% – 20% din intențiile de vot, proiecțiile estimând o dublare a numărului de mandate (între 62 și 65 de locuri în Parlament), ceea ce l-ar transforma în pilonul indispensabil pentru formarea unui guvern alături de Partidul Popular.

Potrivit rapoartelor mass-media, partidul Popular își menține poziția. În 2023, a obținut 33% din voturi și 137 de deputați. Sondajele arată că, în mare măsură, își va menține procentul de voturi pe 29 noiembrie.

Stânga înregistrează un regres

Pe fondul rezultatelor solide înregistrate de dreapta, stânga prezintă o deteriorare evidentă.

PSOE (Partido Socialista Obrero Español – Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol), partidul de centru-stânga condus de premierul Pedro Sánchez și aflat la guvernare în Spania din anul 2018, pierde o cincime din electoratul său în această legislatură. Conform sondajelor, ar urma să treacă de la 32% din voturi, obținute în 2023 și care i-au asigurat 121 de deputați, la 26% în prezent.

Sumar a înregistrat și el o prăbușire de la 12%, la alegerile de pe 23 iulie 2023, la 6%, cât indică în prezent sondajele. La aceasta se adaugă intenția de vot pentru Podemos, care a rupt coaliția la scurt timp după formarea guvernului și înregistrează un sprijin potențial de 3%, ceea ce ar putea duce la dispariția sa din Congres.

Nu numai sondajele Politico arată o majoritate clară în favoarea dreptei în Spania.

Conform sondajului Institutului DYM pentru 20minutos publicat pe 24 septembrie, Partidului Popular (PP), condus de Alberto Núñez Feijóo, s-ar situa pe primul loc în viitoarele alegeri generale. Conform datelor, acesta ar obține 34,7% din voturi (144-148 de locuri în parlament).

Între timp, PSOE ar obține 26,3% din voturi și un număr de locuri cuprins între 102 și 105.

Pe de altă parte, cel mai mare câștig este înregistrat de Vox. Partidul lui Santiago Abascal înregistrează ar ajunge, potrivit sondajelor DYM, la 17,3% (58-61 de locuri), consolidându-și astfel poziția pe locul al treilea. Aceste date ar oferi unei posibile coaliții între PP și Vox o majoritate absolută confortabilă în Congres, stabilită la 176 de locuri, precizează li publicația 20 minutos.

Cine ar câștiga sondajele, potrivit GAD3

Sondajul realizat de GAD3, o importantă companie de cercetare sociologică și consultanță din Spania pentru ABC în luna septembrie 2026, oferă o perspectivă asemănătoare. Partidul Popular apare ca prima forță politică, cu 31,1% din voturi și 133 de mandate, în timp ce PSOE ar obține 26,1% și 105 deputați. Vox, din nou pe locul al treilea, se situează la 19,2%, cu 69 de mandate.

SocioMétrica mărește distanța dintre PP și PSOE

Sondajul realizat de SocioMétrica pentru EL ESPAÑOL a fost, de fapt, cel mai recent. Efectuat între 24 și 26 septembrie pe un eșantion de 1.200 de respondenți, barometrul plasează, de asemenea, PP în frunte. Partidul Popular obține 33,9%, față de 25,7% pentru PSOE, o diferență de 8,2 puncte. Cu toate acestea, estimarea numărului de mandate din studiu plasează PP la 145 de deputați și PSOE la 107. Vox ar obține 62 de reprezentanți.

De asemenea, scenariul parlamentar conturat de sondaj atribuie PP și Vox 207 de locuri, cu 31 mai mult decât majoritatea absolută.

Sigma Dos plasează, de asemenea, PP pe primul loc

Barometrul Sigma Dos realizat pentru El Mundo plasează, de asemenea, Partidul Popular pe primul loc, cu 33,1% din voturi și 143 de mandate. PSOE ar obține 25,4% și 101 deputați, în timp ce Vox ar ajunge la 17,9% și 61 de mandate.

Ultimele sondaje de opinie din Spania indică, astfel, o scădere semnificativă pentru premierul Pedro Sánchez (PSOE) și anticipează o victorie a blocului de dreapta, care ar putea pune capăt guvernării sale.

Așa cum relatează Politico „alegerile ar putea însemna sfârșitul ultimului mare guvern socialist al UE” și sfârșitul „unuia dintre principalii critici europeni ai președintelui american Donald Trump”.

POLITICO îl descrie pe Sánchez ca fiind „slăbit de cazurile de corupție și de criza migrației”, amintește de episoade precum „pana de curent iberică” și emite un avertisment cu privire la problema cu care guvernul spaniol se laudă cel mai mult: economia.

„Cetățenii de rând nu simt impactul creșterii puternice a Spaniei, iar inflația depășește creșterile salariale, lăsând majoritatea gospodăriilor cu o putere de cumpărare redusă”. În plus, publicația notează că „răspunsul internațional la actuala criză a migrației din Ceuta a ridicat îndoieli cu privire la ponderea Spaniei pe scena globală”.

Cu toate acestea, analiștii notează că liderul socialist este recunoscut istoric ca un strateg politic imprevizibil, capabil să răstoarne previziunile electorale. Pedro Sánchez guvernează Spania din 2 iunie 2018.

În momentul în care a anunțat organizarea alegerilor anticipate, Sánchez a avertizat asupra ascensiunii extremei drepte din SPania.

„Voi, poporul spaniol, trebuie să decideți ce rol doriți să jucați în această epocă și ce rol doriți ca Spania să joace”, a spus el în discursul său adresat națiunii. „Trebuie să decideți dacă vă alăturați valului de extremă dreaptă care duce la regres oriunde guvernează, sau dacă doriți ca Spania să rămână un bastion al deschiderii, al justiției sociale și al responsabilității față de mediu”, a adăugat premierul spaniol.

Deși Sánchez și-a construit o reputație de maestru al revenirii politice, el se confruntă cu o sarcină dificilă pentru a transforma această ultimă criză în avantajul său.

PP, care a cerut alegeri anticipate aproape din momentul în care Sánchez și-a consolidat puterea la sfârșitul anului 2023, a reacționat la știrea anticipatelor cu un scurt tweet: „ÎN SFÂRȘIT”.

„În sfârșit, majoritatea va decide”

„În sfârșit, vom putea alege; cuvântul îl are Spania”, a transmis liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Liderul opoziției a afirmat că aceste alegeri nu sunt ca cele anterioare, ci au puterea ca „Spania să-l învingă pe Sánchez” și pe ceea ce reprezintă acesta; ele vizează – a spus el – ca „națiunea și democrația să-l învingă pe cel care le-a cauzat cel mai mult rău”.

„În sfârșit, Spania își va spune părerea, în sfârșit majoritatea va vorbi din nou, în sfârșit poporul spaniol va decide, nu doar unul, ci toți spaniolii”, a sărbătorit Feijóo. „În sfârșit, putem închide acest capitol și deschide unul mai bun, în sfârșit, cei care nu ar fi trebuit să ajungă atât de departe pot pleca.”

În opinia sa, spaniolii trebuie să aleagă între „corupție sau decență” și între „decadentă sau prosperitate”. Întrebarea pe care o adresez cetățenilor este „dacă doresc încă patru ani din ceea ce trăim acum sau dacă vor să acorde încă o șansă schimbării”.

Extrema dreaptă se extinde în Europa

Ascensiunea extremei drepte a devenit o realitate politică generalizată în întreaga Europă. Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a înregistrat recent rezultate fără precedent în alegerile regionale. În regiuni precum Saxonia-Anhalt, formațiunea a obținut peste 40% din voturi. Iar în landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală din 20 septembrie 2026, partidul de extremă dreapta a obținut 38,2% din voturi.

În Franța, extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen și Jordan Bardella își consolidează poziția, înregistrând o ascensiune istorică.