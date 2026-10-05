De la RCA la CASCO, direct din telefon: cum schimbă Anytime experiența asigurării auto

Pentru șoferi, un proces de asigurare online înseamnă mai puține drumuri, mai puține hârtii și mai mult control asupra poliței. Anytime România, brandul de asigurări digitale al Interamerican, parte a grupului olandez Achmea, a extins experienţa complet digitală la întregul portofoliu de asigurări auto care, din 2026, oferă o gamă mai largă de pachete.

Când vine vorba despre asigurarea mașinii, puțini șoferi se gândesc la experiența de cumpărare. Mai degrabă la preț, nivelul de acoperire și, mai ales, la ce se întâmplă dacă apare o daună. Tocmai aici încearcă asigurările digitale să schimbe modelul tradițional: mai puțină birocrație, mai mult control și acces la toate etapele procesului din telefon.

Mai multe opțiuni pentru șoferi, în funcție de preferințe și buget

După lansarea polițelor RCA, Anytime România și-a extins în 2026 oferta și a introdus mai multe niveluri de protecție, astfel încât șoferii să poată alege în funcție de nevoile și bugetul lor. Portofoliul include acum patru opțiuni: de la RCA, respectiv RCA Plus, care adaugă asistență rutieră, până la pachetele Go și Pro. Pachetul Go completează protecția RCA cu acoperiri CASCO esențiale, în timp ce Pro oferă cea mai extinsă protecție, inclusiv pentru daunele produse propriului autoturism și pentru vandalism.

Toate variantele pot fi comparate în cadrul aceluiași proces de ofertare, astfel încât clientul să poată vedea diferențele și să aleagă mai ușor nivelul de protecție potrivit. Timpul mediu de obţinere a unei oferte este de un minut pentru întreaga gamă de asigurări auto, au precizat reprezentanții companiei într-o conferință de presă.

Pentru RCA & CASCO Pro, cel mai cuprinzător nivel de acoperire, evaluarea necesară a autovehiculului poate fi realizată digital de către client, prin fotografii făcute și încărcate într-un flux online securizat, fără a fi necesare programări sau deplasări pentru o inspecție fizică.

De la achiziție la despăgubire, asigurarea auto devine mai simplă

Anytime își propune să accelereze dezvoltarea pe piața din România și anunță investiții de aproximativ 30 de milioane de euro în următorii ani. Cu aproximativ 60.000 de clienți pe piața locală și peste 100 de milioane de lei în prime brute subscrise, compania își consolidează prezența printr-un model de asigurare bazat pe simplitate, transparență, accesibilitate și o experiență complet digitală au transmis reprezentanții brandului Anytime în cadrul unei conferințe.

„Aproximativ 60.000 de clienți ne-au ales pentru nevoile lor de asigurare auto, iar noi aducem o abordare diferită în domeniul asigurărilor – una construită în jurul simplității, accesibilității și unei experiențe simple și clare pentru client. Ambiția noastră nu este doar să creștem în România, ci și să continuăm să aducem soluții noi și modalități de lucru care răspund așteptărilor în schimbare ale consumatorilor români. Considerăm România o piață strategică pe termen lung și ne propunem să continuăm să inovăm și să construim relații bazate pe încredere cu clienții noștri”, a declarat Antonis Tsaknakis, Country Lead, Anytime România.



Până în prezent, Anytime România a plătit despăgubiri în valoare de 2,7 milioane de lei și a înregistrat mai puțin de zece reclamații.

Despăgubiri de 2,7 milioane de lei, plătite clienților

Până în prezent, Anytime România a plătit despăgubiri în valoare de 2,7 milioane de lei și a înregistrat mai puțin de zece reclamații. Totodată, rata de considerare a brandului Anytime în alegerea unei asigurări a ajuns la 62,8%, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos la solicitarea companiei.

„Clienții își doresc ca asigurarea să fie simplă și intuitivă, iar procesele să necesite cât mai puțin timp și efort. La Anytime, aplicăm acest principiu în toate etapele relației cu clientul, de la obținerea unei oferte și achiziția poliței până la administrarea acesteia și soluționarea unei daune”, a declarat Antonis Tsaknakis.

Pentru 2027, Anytime România intenționează să își extindă oferta cu noi produse, inclusiv cu asigurări de călătorie și de locuință, continuând în același timp să își dezvolte baza de clienți și să își consolideze prezența pe piața din România. Compania va continua să se concentreze pe soluții de asigurare simple, accesibile și digitale, adaptate nevoilor în continuă evoluție ale consumatorilor români.