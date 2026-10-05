Prima pagină » Comunicate de presă » De la RCA la CASCO, direct din telefon: cum schimbă Anytime experiența asigurării auto

De la RCA la CASCO, direct din telefon: cum schimbă Anytime experiența asigurării auto

Gilda Popa
De la RCA la CASCO, direct din telefon: cum schimbă Anytime experiența asigurării auto
Antonis Tsaknakis, Country Lead, Anytime România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pentru șoferi, un proces de asigurare online înseamnă mai puține drumuri, mai puține hârtii și mai mult control asupra poliței. Anytime România, brandul de asigurări digitale al Interamerican, parte a grupului olandez Achmea, a extins experienţa complet digitală la întregul portofoliu de asigurări auto care, din 2026, oferă o gamă mai largă de pachete.

Când vine vorba despre asigurarea mașinii, puțini șoferi se gândesc la experiența de cumpărare. Mai degrabă la preț, nivelul de acoperire și, mai ales, la ce se întâmplă dacă apare o daună. Tocmai aici încearcă asigurările digitale să schimbe modelul tradițional: mai puțină birocrație, mai mult control și acces la toate etapele procesului din telefon.

Mai multe opțiuni pentru șoferi, în funcție de preferințe și buget

După lansarea polițelor RCA, Anytime România și-a extins în 2026 oferta și a introdus mai multe niveluri de protecție, astfel încât șoferii să poată alege în funcție de nevoile și bugetul lor. Portofoliul include acum patru opțiuni: de la RCA, respectiv RCA Plus, care adaugă asistență rutieră, până la pachetele Go și Pro. Pachetul Go completează protecția RCA cu acoperiri CASCO esențiale, în timp ce Pro oferă cea mai extinsă protecție, inclusiv pentru daunele produse propriului autoturism și pentru vandalism.

Toate variantele pot fi comparate în cadrul aceluiași proces de ofertare, astfel încât clientul să poată vedea diferențele și să aleagă mai ușor nivelul de protecție potrivit. Timpul mediu de obţinere a unei oferte este de un minut pentru întreaga gamă de asigurări auto, au precizat reprezentanții companiei într-o conferință de presă.

Pentru RCA & CASCO Pro, cel mai cuprinzător nivel de acoperire, evaluarea necesară a autovehiculului poate fi realizată digital de către client, prin fotografii făcute și încărcate într-un flux online securizat, fără a fi necesare programări sau deplasări pentru o inspecție fizică.

De la achiziție la despăgubire, asigurarea auto devine mai simplă

Anytime își propune să accelereze dezvoltarea pe piața din România și anunță investiții de aproximativ 30 de milioane de euro în următorii ani. Cu aproximativ 60.000 de clienți pe piața locală și peste 100 de milioane de lei în prime brute subscrise, compania își consolidează prezența printr-un model de asigurare bazat pe simplitate, transparență, accesibilitate și o experiență complet digitală au transmis reprezentanții brandului Anytime în cadrul unei conferințe.

„Aproximativ 60.000 de clienți ne-au ales pentru nevoile lor de asigurare auto, iar noi aducem o abordare diferită în domeniul asigurărilor – una construită în jurul simplității, accesibilității și unei experiențe simple și clare pentru client. Ambiția noastră nu este doar să creștem în România, ci și să continuăm să aducem soluții noi și modalități de lucru care răspund așteptărilor în schimbare ale consumatorilor români. Considerăm România o piață strategică pe termen lung și ne propunem să continuăm să inovăm și să construim relații bazate pe încredere cu clienții noștri”, a declarat Antonis Tsaknakis, Country Lead, Anytime România.


Până în prezent, Anytime România a plătit despăgubiri în valoare de 2,7 milioane de lei și a înregistrat mai puțin de zece reclamații.

Despăgubiri de 2,7 milioane de lei, plătite clienților

Până în prezent, Anytime România a plătit despăgubiri în valoare de 2,7 milioane de lei și a înregistrat mai puțin de zece reclamații. Totodată, rata de considerare a brandului Anytime în alegerea unei asigurări a ajuns la 62,8%, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos la solicitarea companiei.

„Clienții își doresc ca asigurarea să fie simplă și intuitivă, iar procesele să necesite cât mai puțin timp și efort. La Anytime, aplicăm acest principiu în toate etapele relației cu clientul, de la obținerea unei oferte și achiziția poliței până la administrarea acesteia și soluționarea unei daune”, a declarat Antonis Tsaknakis.

Pentru 2027, Anytime România intenționează să își extindă oferta cu noi produse, inclusiv cu asigurări de călătorie și de locuință, continuând în același timp să își dezvolte baza de clienți și să își consolideze prezența pe piața din România. Compania va continua să se concentreze pe soluții de asigurare simple, accesibile și digitale, adaptate nevoilor în continuă evoluție ale consumatorilor români.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
19:04, 01 Oct 2026
Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
COMUNICAT De la „trebuie să am grijă de sănătate” la „vreau să știu”: noua interfață din aplicația MedLife aduce medicina personalizată mai aproape de pacient
15:57, 01 Oct 2026
De la „trebuie să am grijă de sănătate” la „vreau să știu”: noua interfață din aplicația MedLife aduce medicina personalizată mai aproape de pacient
COMUNICAT Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc
15:51, 01 Oct 2026
Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc
COMUNICAT Grupul Carmistin preia operarea și controlul activelor avicole ale Grupului Aaylex One
11:10, 30 Sep 2026
Grupul Carmistin preia operarea și controlul activelor avicole ale Grupului Aaylex One
COMUNICAT COMUNICAT | Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare
11:02, 25 Sep 2026
COMUNICAT | Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare
(P) Înapoi la birou, înapoi la ecrane. Ce ar trebui să verifici la ochelarii tăi
10:00, 25 Sep 2026
(P) Înapoi la birou, înapoi la ecrane. Ce ar trebui să verifici la ochelarii tăi
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
Bani în plus pentru pensionari în decembrie. Cine primește cele mai mari sume
Click
Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”
Cancan.ro
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Urmele biologice rămase pe avioane. Cum identifică cercetătorii păsările pentru a preveni accidentele
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
EXCLUSIV Cristoiu descifrează culisele de la Cotroceni: Nicușor Dan știe că vor fi anticipate, toate partidele știu/S-a intrat în campanie electorală
16:13
Cristoiu descifrează culisele de la Cotroceni: Nicușor Dan știe că vor fi anticipate, toate partidele știu/S-a intrat în campanie electorală
ULTIMA ORĂ După vizita la DNA, Bolojan pare că a reevaluat criza politică și dă semnale că ar vota un Guvern, după consultările de la Cotroceni: „Vom vedea care sunt posibilitățile pentru a evita prelungirea blocajului politic”
16:12
După vizita la DNA, Bolojan pare că a reevaluat criza politică și dă semnale că ar vota un Guvern, după consultările de la Cotroceni: „Vom vedea care sunt posibilitățile pentru a evita prelungirea blocajului politic”
TRAGEDIE Melisa, o tânără de doar 19 ani, a murit după o complicație gravă apărută la creier în urma gripei. Era studentă la Medicină
15:44
Melisa, o tânără de doar 19 ani, a murit după o complicație gravă apărută la creier în urma gripei. Era studentă la Medicină
REACȚIE Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern”
15:32
Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern”
FLASH NEWS România ar putea relua exporturile de ovine către Libia. ANSVSA, în discuții cu autoritățile libiene
15:29
România ar putea relua exporturile de ovine către Libia. ANSVSA, în discuții cu autoritățile libiene
REACȚIE Liderul deputaților UDMR ia în glumă scenariul candidaturii Mirabelei Grădinaru la președinție: Nu am înțeles raționamentul politic al lui Băsescu
15:27
Liderul deputaților UDMR ia în glumă scenariul candidaturii Mirabelei Grădinaru la președinție: Nu am înțeles raționamentul politic al lui Băsescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe