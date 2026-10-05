Investitorii redevin optimiști în ziua în care Nicușor Dan este așteptat să desemneze premierul. Creștere istorică pentru Bursa de la București

Bursa de la București (BVB) a revenit, luni, puternic pe plus, după decizia de vineri a S&P de a menține România în categoria investment grade. Indicele BET a urcat în prima zi de tranzacționare a săptămânii cu aproximativ 4%, în cea mai bună ședință din acest an, iar randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a coborât spre 7,2%, de la circa 7,6%.

Investitorii, care și-au ajustat pozițiile în ultimele săptămâni de teama unei retrogradări în categoria „junk”, au revenit cu un nou val de optimism pe piața de acțiuni după săptămâni în care teama unei retrogradări i-a determinat să fie mai precauți. Confirmarea ratingului de către S&P a schimbat sentimentul din piață.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De altfel, decizia de vineri a agenției de rating s-a resimțit și pe piața titlurilor de stat. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că randamentele au scăzut pe toate maturitățile, iar cererea pentru o emisiune benchmark redeschisă de Ministerul Finanțelor a depășit 1,2 miliarde de lei, permițând statului să se împrumute la un cost sub nivelul pieței secundare.

Bursa recuperează după săptămâni de presiune

Indicele BET a crescut cu aproximativ 4% în cea mai bună zi de tranzacționare din 2026, dar și una dintre cele mai puternice evoluții din ultimii ani. Creșterea indicelui BET a fost susținută de mai multe companii importante listate la Bursa de Valori București. Cris-Tim a urcat cu 14,7%, One United cu 9,4%, Transelectrica cu 7,3%, BRD SocGen cu 7,1%, iar Transgaz cu 6,8%. Valoarea companiilor listate pe piața principală a crescut într-o singură ședință cu 17,3 miliarde de lei, până la 689 de miliarde de lei.

„Saltul indicelui BET indică desigur un optimism crescut al investitorilor şi, în lipsa altor evenimente care să explice schimbarea de atitudine, putem într-adevăr presupune că trecerea «examenului» agenţiilor de rating a determinat această evoluţie”, a declarat Aurelian Dochia, analist financiar, potrivit ZF. Analistul a avertizeazat însă că economia României rămâne fragilă și că este nevoie de mai multe semnale pozitive pentru ca revenirea încrederii să se consolideze.

Luni, lichiditatea de la BVB a însumat 156 milioane de lei, dintre care 116 milioane de lei pe cele două pieţe de acţiuni. În topul rulajelor s-au aflat Banca Transilvania (17,6 mil. lei), OMV Petrom (13,8 mil. lei) şi ETF-ul BET Patria-TradeVille.

Investitorii își refac pozițiile după corecția din ultimele luni

Revenirea de luni vine după o corecție de aproximativ 10% față de maximul atins de BET în august și după cinci săptămâni consecutive de scădere. Incertitudinea politică a amplificat în această perioadă presiunea la vânzare. În același timp, piața începuse deja să anticipeze că România va evita retrogradarea.

În cele trei ședințe de tranzacționare dinaintea deciziei S&P, BET câștigase aproximativ 1.500 de puncte, pe măsură ce consensul din piaţă indica faptul că România urma să treacă terstul S&P. Revenirea, condusă de companiile mari de energie şi de bănci, are și o explicație tehnică: după corecția puternică, unele acțiuni ajunseseră la niveluri considerate atractive, iar investitorii care vânduseră înaintea deciziei S&P au început să își refacă pozițiile.

Standard & Poor’s explică de ce a reușit România să rămână la BBB-

Agenția americană de rating a transmis că vede în continuare riscuri importante precum: nivelul ridicat al deficitului structural de cont curent, necesarul mare de finanțare externă, creșterea costurilor de împrumut și incertitudinea politică. În scenariul negativ, prelungirea crizei politice și lipsa unor măsuri fiscale credibile ar putea afecta încrederea investitorilor și ar putea pune presiune suplimentară asupra costurilor de finanțare ale țării noastre.

Ratingul „BBB-” menține România în categoria țărilor recomandate investițiilor însă este și ultimul nivel înainte de intrarea în categoria „junk”, astfel că orice nouă deteriorare semnificativă a finanțelor publice sau a condițiilor externe poate deveni relevantă pentru calificativ. S&P a decis să nu retrogradeze România, apreciind progresele făcute în consolidarea fiscală în 2025 și 2026.

Bursa arată cât de mult contează percepția asupra riscului de țară

Pentru S&P, problema nu este doar nivelul actual al deficitului, ci capacitatea României de a continua ajustarea fiscală şi de a reduce dezechilibrul extern. Agenţia avertizează că necesarul semnificativ de finanţare externă şi ponderea ridicată a nerezidenţilor în deţinerea datoriei publice lasă economia vulnerabilă la schimbările de încredere ale investitorilor.

În scenariul de bază, agenţia porneşte de la ipoteza că România va forma un guvern capabil să adopte un cadru bugetar credibil pentru 2027-2028. Pentru acest an, agenţia notează că ajustarea fiscală şi absorbţia fondurilor europene au rămas pe traiectoria stabilită, cu peste 90% din granturile RRF şi peste 95% din împrumuturile RRF securizate până în septembrie. Investiţiile publice sunt estimate la 8,5% din PIB, iar fondurile europene care ar urma să intre în România în 2026 sunt estimate la aproximativ 3,5% din PIB.

Evoluția din ultimele zile arată cât de rapid se poate schimba sentimentul investitorilor atunci când dispare un risc considerat major. Din 29 septembrie, când ministrul Finanţelor Alexandru Nazare spunea că execuţia bugetară reprezintă un pilon important pentru păstrarea ratingului României, indicele BET s-a apreciat cu 9%, în timp ce Cris-Tim a câştigat 40%, Nuclearelectrica 20% şi Transelectrica 18%.