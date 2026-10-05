Prima pagină » Economic » Investitorii redevin optimiști în ziua în care Nicușor Dan este așteptat să desemneze premierul. Creștere istorică pentru Bursa de la București

Investitorii redevin optimiști în ziua în care Nicușor Dan este așteptat să desemneze premierul. Creștere istorică pentru Bursa de la București

Gilda Popa
Investitorii redevin optimiști în ziua în care Nicușor Dan este așteptat să desemneze premierul. Creștere istorică pentru Bursa de la București
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bursa de la București (BVB) a revenit, luni, puternic pe plus, după decizia de vineri a S&P de a menține România în categoria investment grade. Indicele BET a urcat în prima zi de tranzacționare a săptămânii cu aproximativ 4%, în cea mai bună ședință din acest an, iar randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a coborât spre 7,2%, de la circa 7,6%.

Investitorii, care și-au ajustat pozițiile în ultimele săptămâni de teama unei retrogradări în categoria „junk”, au revenit cu un nou val de optimism pe piața de acțiuni după săptămâni în care teama unei retrogradări i-a determinat să fie mai precauți. Confirmarea ratingului de către S&P a schimbat sentimentul din piață.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De altfel, decizia de vineri a agenției de rating s-a resimțit și pe piața titlurilor de stat. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că randamentele au scăzut pe toate maturitățile, iar cererea pentru o emisiune benchmark redeschisă de Ministerul Finanțelor a depășit 1,2 miliarde de lei, permițând statului să se împrumute la un cost sub nivelul pieței secundare.

Bursa recuperează după săptămâni de presiune

Indicele BET a crescut cu aproximativ 4% în cea mai bună zi de tranzacționare din 2026, dar și una dintre cele mai puternice evoluții din ultimii ani. Creșterea indicelui BET a fost susținută de mai multe companii importante listate la Bursa de Valori București. Cris-Tim a urcat cu 14,7%, One United cu 9,4%, Transelectrica cu 7,3%, BRD SocGen cu 7,1%, iar Transgaz cu 6,8%. Valoarea companiilor listate pe piața principală a crescut într-o singură ședință cu 17,3 miliarde de lei, până la 689 de miliarde de lei.

„Saltul indicelui BET indică desigur un optimism crescut al investitorilor şi, în lipsa altor evenimente care să explice schimbarea de atitudine, putem într-adevăr presupune că trecerea «examenului» agenţiilor de rating a determinat această evoluţie”, a declarat Aurelian Dochia, analist financiar, potrivit ZF. Analistul a avertizeazat însă că economia României rămâne fragilă și că este nevoie de mai multe semnale pozitive pentru ca revenirea încrederii să se consolideze.

Luni, lichiditatea de la BVB a însumat 156 milioane de lei, dintre care 116 milioane de lei pe cele două pieţe de acţiuni. În topul rulajelor s-au aflat Banca Transilvania (17,6 mil. lei), OMV Petrom (13,8 mil. lei) şi ETF-ul BET Patria-TradeVille.

Investitorii își refac pozițiile după corecția din ultimele luni

Revenirea de luni vine după o corecție de aproximativ 10% față de maximul atins de BET în august și după cinci săptămâni consecutive de scădere. Incertitudinea politică a amplificat în această perioadă presiunea la vânzare. În același timp, piața începuse deja să anticipeze că România va evita retrogradarea.

În cele trei ședințe de tranzacționare dinaintea deciziei S&P, BET câștigase aproximativ 1.500 de puncte, pe măsură ce consensul din piaţă indica faptul că România urma să treacă terstul S&P. Revenirea, condusă de companiile mari de energie şi de bănci, are și o explicație tehnică: după corecția puternică, unele acțiuni ajunseseră la niveluri considerate atractive, iar investitorii care vânduseră înaintea deciziei S&P au început să își refacă pozițiile.

Standard & Poor’s explică de ce a reușit România să rămână la BBB-

Agenția americană de rating a transmis că vede în continuare riscuri importante precum: nivelul ridicat al deficitului structural de cont curent, necesarul mare de finanțare externă, creșterea costurilor de împrumut și incertitudinea politică. În scenariul negativ, prelungirea crizei politice și lipsa unor măsuri fiscale credibile ar putea afecta încrederea investitorilor și ar putea pune presiune suplimentară asupra costurilor de finanțare ale țării noastre.

Ratingul „BBB-” menține România în categoria țărilor recomandate investițiilor însă este și ultimul nivel înainte de intrarea în categoria „junk”, astfel că orice nouă deteriorare semnificativă a finanțelor publice sau a condițiilor externe poate deveni relevantă pentru calificativ. S&P a decis să nu retrogradeze România, apreciind progresele făcute în consolidarea fiscală în 2025 și 2026.

Bursa arată cât de mult contează percepția asupra riscului de țară

Pentru S&P, problema nu este doar nivelul actual al deficitului, ci capacitatea României de a continua ajustarea fiscală şi de a reduce dezechilibrul extern. Agenţia avertizează că necesarul semnificativ de finanţare externă şi ponderea ridicată a nerezidenţilor în deţinerea datoriei publice lasă economia vulnerabilă la schimbările de încredere ale investitorilor.

În scenariul de bază, agenţia porneşte de la ipoteza că România va forma un guvern capabil să adopte un cadru bugetar credibil pentru 2027-2028. Pentru acest an, agenţia notează că ajustarea fiscală şi absorbţia fondurilor europene au rămas pe traiectoria stabilită, cu peste 90% din granturile RRF şi peste 95% din împrumuturile RRF securizate până în septembrie. Investiţiile publice sunt estimate la 8,5% din PIB, iar fondurile europene care ar urma să intre în România în 2026 sunt estimate la aproximativ 3,5% din PIB.

Evoluția din ultimele zile arată cât de rapid se poate schimba sentimentul investitorilor atunci când dispare un risc considerat major. Din 29 septembrie, când ministrul Finanţelor Alexandru Nazare spunea că execuţia bugetară reprezintă un pilon important pentru păstrarea ratingului României, indicele BET s-a apreciat cu 9%, în timp ce Cris-Tim a câştigat 40%, Nuclearelectrica 20% şi Transelectrica 18%.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Uzina Dacia de la Mioveni își oprește activitatea pentru două zile. Ce se întâmplă cu salariile angajaților
18:49
Uzina Dacia de la Mioveni își oprește activitatea pentru două zile. Ce se întâmplă cu salariile angajaților
ANALIZĂ Urmează un sezon toamnă-iarnă foarte complicat pentru România. Cum arată prognozele pentru inflație, dobânzi, salarii, prețurile energiei și combustibililor
08:00
Urmează un sezon toamnă-iarnă foarte complicat pentru România. Cum arată prognozele pentru inflație, dobânzi, salarii, prețurile energiei și combustibililor
ECONOMIE IMM România: Peste 80% dintre antreprenori susțin că mediul de afaceri s-a deteriorat în 2026
10:17, 04 Oct 2026
IMM România: Peste 80% dintre antreprenori susțin că mediul de afaceri s-a deteriorat în 2026
FINANCIAR Ce sunt agențiile de rating. Ghidul începătorului: de ce contează evaluările lor și cum au contribuit la criza financiară din 2008
14:07, 03 Oct 2026
Ce sunt agențiile de rating. Ghidul începătorului: de ce contează evaluările lor și cum au contribuit la criza financiară din 2008
ECONOMIE Standard & Poor’s explică de ce a reușit România să rămână la BBB-. Alexandru Nazare: „Este un rezultat important, dar nu este suficient”
23:20, 02 Oct 2026
Standard & Poor’s explică de ce a reușit România să rămână la BBB-. Alexandru Nazare: „Este un rezultat important, dar nu este suficient”
NEWS ALERT A trecut amenințarea „junk”. Optimismul lui Nicușor Dan, dublat de Alexandru Nazare, a dat roade. Agenția Standard & Poor’s nu a retrogradat România în categoria nerecomandată investitorilor. Ce urmează pentru economia țării
23:10, 02 Oct 2026
A trecut amenințarea „junk”. Optimismul lui Nicușor Dan, dublat de Alexandru Nazare, a dat roade. Agenția Standard & Poor’s nu a retrogradat România în categoria nerecomandată investitorilor. Ce urmează pentru economia țării
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
Bani în plus pentru pensionari în decembrie. Cine primește cele mai mari sume
Click
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
Cancan.ro
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
REACȚIE Mihai Fifor îl ironizează pe Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni: „Cavalerul Apocalipsei” anunță din nou că PNL intră în opoziție
19:07
Mihai Fifor îl ironizează pe Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni: „Cavalerul Apocalipsei” anunță din nou că PNL intră în opoziție
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 6 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
18:53
Marius Tucă Show începe marți, 6 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
REACȚIE Oana Gheorghiu spune, după consultările de la Cotroceni, că PNL va intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare
18:47
Oana Gheorghiu spune, după consultările de la Cotroceni, că PNL va intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare
FLASH NEWS Gigi Nețoiu a primit o amendă usturătoare. Ce nereguli au găsit autoritățile din Dolj la ferma afaceristului
18:42
Gigi Nețoiu a primit o amendă usturătoare. Ce nereguli au găsit autoritățile din Dolj la ferma afaceristului
MILITAR Șefii serviciilor secrete din Germania avertizează asupra unui conflict violent cu Rusia. Semnalul de alarmă tras la audierile din Parlament
18:33
Șefii serviciilor secrete din Germania avertizează asupra unui conflict violent cu Rusia. Semnalul de alarmă tras la audierile din Parlament

Cele mai noi

Trimite acest link pe