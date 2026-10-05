Mihai Fifor îl ironizează pe Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni: „Cavalerul Apocalipsei” anunță din nou că PNL intră în opoziție

Mihai Fifor, fost ministru PSD al Apărării, a criticat declarația făcută de Ilie Bolojan după consultările de astăzi. Premierul demis a susținut că nu va accepta să guverneze din nou alături de PSD și că, în acest caz, PNL va intra în opoziție. Deputatul PSD a reacționat ironic, numindu-l pe Bolojan „cavalerul Apocalipsei”, și i-a reamintit liderului liberal că PNL anunțase deja, în luna mai, că va trece în opoziție, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai.

Mihai Fifor a criticat declarația lui Bolojan dată după consultările de azi

Mihai Fifor a criticat poziția PNL cu privire la o eventuală intrare a PSD la guvernare. Fostul ministru al Apărării a susținut că liberalii afirmă din nou că vor trece în opoziție dacă PSD va face parte din viitorul Guvern. Deputatul PSD a amintit că, după moțiunea de cenzură din luna mai, Ilie Bolojan anunțase deja că PNL va intra în opoziție. Acesta l-a ironizat pe Ilie Bolojan și l-a numit „cavaler al Apocalipsei, cu pieptul scos și sprânceana zbârlită”.

„Ne-a luminat nea Ilie… Cu jumătate de gură, grav, ne anunță azi din nou că, dacă PSD intră la guvernare, ei pleacă în opoziție. Păi, stați puțin, fraților. Plecați de unde? Că, dacă-mi amintesc bine, în mai, după moțiunea de cenzură, cavalerul Apocalipsei, Bolo, cu pieptul scos și sprânceana zbârlită, ne anunța solemn că PNL intră în opoziție”, a relatat Mihai Fifor, fostul ministru PSD al Apărării.

Mihai Fifor spune că PNL este și la putere și în opoziție în același timp

Mihai Fifor a ironizat faptul că, la cinci luni după ce Ilie Bolojan anunța că PNL va intra în opoziție, acesta se află în continuare la Palatul Victoria. Fostul ministru al Apărării a susținut că liberalii reiau periodic același mesaj cu privire la intrarea în opoziție, deși partidul continuă să fie implicat în actul de guvernare. Fifor a descris situația în mod ironic, spunând că PNL a ajuns să fie „și la putere, și în opoziție” în același timp.



„Au trecut cinci luni. Bolojan e tot la Palatul Victoria, iar PNL ne anunță, odată la cinci luni, că… va intra în opoziție. Cu alte cuvinte, PNL rămâne, probabil, singurul partid din istorie care a reușit performanța de a fi și la putere, și în opoziție. Simultan”, a mai scris Mihai Fifor pe Facebook.

Mihai Fifor: „E sezonul de Halloween, iar liberalii se integrează minunat în decor”

Mihai Fifor și-a continuat criticile la adresa PNL, susținând, într-o formulare ironică, că partidul și-ar fi pierdut forța politică. Prin afirmația că liberalii „s-au culcat vii și s-au trezit morți”, fostul ministru al Apărării a sugerat că PNL a ajuns într-o situație dificilă din punct de vedere politic. La finalul mesajului a făcut o glumă în care a sugerat că liberalii se potrivesc în decorul sezonului de Halloween.

„Oricum, nici nu mai contează. Un lucru e cert. PNL s-a culcat viu și s-a trezit mort. Chestie, până la urmă, firească pentru ei, mai ales în perioada asta. E sezonul de Halloween, iar liberalii se integrează minunat în decor”, a adăugat Mihai Fifor.

Nicușor Dan a convocat reprezentanții partidelor la o nouă rundă de negocieri

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

Dezbaterile de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Mai mult decât atât, astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Negocierile au început la ora 14:00 și se vor încheia abia după ora 19:00. Mai apoi, președintele ar urma să facă încă o propunere de prim-ministru, la fix cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Desemnările făcute de Nicușor Dan până în prezent

Prima desemnare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus mandatul pe 14 iunie, înainte de a ajunge la votul Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate pentru un guvern format din specialiști. În aceeași zi, președintele l-a desemnat pe Adrian Veștea fără să se consulte în prealabil cu conducerea PNL, care a refuzat să-i acorde votul.

Cabinetul propus de acesta a primit pe 22 iunie numai 189 de voturi, cu 44 mai puține decât pragul necesar învestirii de 233 de voturi. Parlamentarii PNL, USR și UDMR au decis să nu voteze și au părăsit sala la momentul votului. O decizie asemănătoare a fost luată și de AUR. George Simion anunțase că cei care rămân să voteze sunt considerați „trădători”.

A treia desemnare, o nouă resemnare

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări, care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a chemat partidele politice la consultări pe 16 septembrie. Pe masa negocierilor s-ar fi aflat două propuneri formulate de partide: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

În cele din urmă Nicușor Dan a anunțat pe 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. A fost vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR. Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină o majoritate în Parlament.