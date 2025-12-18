Prima pagină » Justiție » Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”

18 dec. 2025, 21:46, Justiție
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, a dezvăluit că o procuroare a Laurei Codruța Kovesi a cerut condamnarea ei. Liana Arsenie a spus că o procuroare a făcut presiuni ca să dea o anumită sentință în dosarul Liei Olguța Vasilescu. Într-o intervenție live pentru Realitatea TV, Olguța Vasilescu a spus că nu știa că este urmărită și spune că unul dintre colegii ei de la primărie ar fi fost supus unor torturi ca să o denunțe.

„Nu am știut că sunt urmărită peste tot. Am fost urmarită în spațiul privat. Acum vreo doi ani mi-a spus constructorul care a renovat primăria că a gasit 2 km de cabluri care erau prin toate birourile și este explicabil că am vazut că, după ce am avut acces la dosar, se înregistra inclusiv sedințele de primărie în care nu eram. Ca să întelegeți până unde se ajunsese. Am aflat ulterior că au fost colegi de-ai mei din primărie, unul dintre ei luați din fata blocului și dus intr un hotel ca să fie anchetat cu niște forme de tortură asupra lui să mă denunțe. Timp de 7 ore nu i-au permis accesul la toaletă.”

Lia Olguța Vasilescu a declarat că se aștepta să fie arestată și spune că a fost informată cu aproximativ un an înainte că autoritățile să înceapă să lucreze la dosarul „Fațada”. Aceasta susține că ancheta ar fi fost declanșată din cauza aparițiilor la TV în care vorbea „ce nu trebuie”, motiv pentru care anumite cercuri de putere ar fi vrut să o închidă.

„Da. M-am așteptat să fiu arestată. Am avut informația cu un an înainte când s-au apucat de dosarul meu, asta pentru că vorbeam ce nu trebuie la televiziuni și deranjam și atunci s-a luat hotărârea ca să mi se facă un dosar, au încropit repede ceva, acest dosar „Fațada” care este celebru dar n-am știut cât de grav a fost tot ce s-a întâmplat în spate, în sensul că n-am știut la vremea respectivă că sunt urmărită peste tot”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Scandalul a luat amploare după ce Președinta Curții de Apel, Liana Arsenie, a dezvăluit public că procuroarea Laurei Codruța Kovesi ar fi venit personal în biroul său pentru a-i solicita să o execute pe Lia Olguța Vasilescu.

Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, acuzații grave în scandalul Justiției: Este clar o încercare de preluare a Puterii Judecătorești

Cele mai noi