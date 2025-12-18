Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00

18 dec. 2025, 21:16, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 15 – 17 decembrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Viorel Cataramă și Doru Bușcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”
20:00
De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”
DEZVĂLUIRI Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”
19:34
Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”
EXCLUSIV Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu
19:22
Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu
EMISIUNI Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul”
18:35
Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul”
EMISIUNI Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acea perioadă tulbure să o păzească pe doamna Nina”
17:49
Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acea perioadă tulbure să o păzească pe doamna Nina”
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Descoperire arheologică fabuloasă: Scoicile care cântau acum 6.000 de ani
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Cei care vor să pună mâna pe justiție vor să schimbe legile. Habar nu au ce sunt acelea niște legi”
22:39
Ion Cristoiu: „Cei care vor să pună mâna pe justiție vor să schimbe legile. Habar nu au ce sunt acelea niște legi”
ULTIMA ORĂ Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, acuzații grave în scandalul Justiției: Este clar o încercare de preluare a Puterii Judecătorești
22:34
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, acuzații grave în scandalul Justiției: Este clar o încercare de preluare a Puterii Judecătorești
FLASH NEWS Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor
22:23
Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „CSM este ales. Gruparea Liei Savonea a învins pentru că majoritatea magistraților nu îi suportă pe sorosiști”
22:12
Ion Cristoiu: „CSM este ales. Gruparea Liei Savonea a învins pentru că majoritatea magistraților nu îi suportă pe sorosiști”
POLITICĂ Radu Miruță recunoaște că ia două salarii: „Sigur, iau de la Parlament că sunt şi membru al Parlamentului”
22:10
Radu Miruță recunoaște că ia două salarii: „Sigur, iau de la Parlament că sunt şi membru al Parlamentului”
ULTIMA ORĂ Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”
21:46
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”

Cele mai noi