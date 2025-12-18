Prima pagină » Actualitate » Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis

Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis

18 dec. 2025, 21:12, Actualitate
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis

Un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, de la Penitenciarul Poarta Albă, judeţul Constanţa, după ce s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, după care a sărit gardul şi a fugit pe un câmp. El fusese condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis.

Reprezentanţii Penitenciarului Poarta Albă au anunţat că, în jurul orei 18.20, deţinutul Ionuţ Văcăraşu a părăsit penitenciarul. Bărbatul s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea tratamentului pentru tuberculoză (TSS) şi a sărit gardul, către câmp. El a fost observat şi somat de către agentul din postul de pază.

„În vederea capturării deţinutului, au fost dispuse măsurile specifice, respectiv blocarea căilor de acces pe posibilele direcţii de deplasare, alarmarea personalului unităţii, trimiterea de echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu structurile abilitate. Menţionăm că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infarcţiunii de evadare şi se pedepseşte, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”, au precizat reprezentanţii Penitenciarului Poarta Albă.

Semnalmentele deținutului:

Deţinutul are înălţimea de 1,65 metri, statură atletică, ochi verzi, sprâncene drepte, faţă ovală, ten deschis la culoare, păr rar, blond închis, tatuaje pe degete şi mâna dreaptâ, iar la momentul părăsirii penitenciarului purta pantaloni negri, geacă neagră, fes negru cu semn galben.

