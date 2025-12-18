Prima pagină » Știri externe » Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein

Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein

18 dec. 2025, 20:08, Știri externe
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
Galerie Foto 25

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA au publicat astăzi o nouă tranșă de 68 de fotografii provenite din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. Această acțiune face parte dintr-un efort de transparență mai amplu, în contextul în care Departamentul de Justiție are termen până pe 19 decembrie să facă publice dosarele oficiale legate de acest caz.

Această nouă serie de 68 de imagini include fotografii cu pașapoarte (inclusiv un pașaport ucrainean), capturi de ecran ale unor mesaje text care menționează trimiterea de fete („I will send u girls now”), hărți și imagini de la diverse întâlniri.

Printre imaginile publicate se numără fotografii cu Bill Gates (alături de o femeie a cărei față este blurată), filosoful Noam Chomsky (într-un avion) și alte figuri publice.

Publicarea acestor fotografii vine după o primă tranșă de 19 fotografii eliberată săptămâna trecută, în care apăreau Donald Trump, Bill Clinton, Larry Summers, Woody Allen și Steve Bannon.

Republicanii și Casa Albă i-au acuzat pe democrați că au „alesat cu grijă” fotografiile furnizate de moștenitori pentru a crea o „narațiune falsă” și a-l face de râs pe președinte. Nu este clar care sunt locațiile, datele și alte contexte generale pentru multe dintre fotografiile publicate de democrați astăzi.

Într-un comunicat de presă care însoțește fotografiile, Democrații din cadrul Oversight au declarat că au decis să publice 70 de fotografii „într-un efort de a continua să ofere transparență deplină”.

Printre imaginile publicate de democrații din Cameră se numără diverse documente de călătorie și cărți de identitate din străinătate, precum și o fotografie a pașaportului american al lui Epstein.

Există, de asemenea, pașapoarte din Lituania, Ucraina, Republica Cehă și Rusia, majoritatea informațiilor de identificare fiind înnegrite. Pașapoartele indică faptul că deținătoarele sunt femei, iar democrații au spus că acestea aparțineau „femeilor cu care Jeffrey Epstein și conspiratorii săi se implicau”. Comunicatul include, de asemenea, o „carte de identitate națională” sud-africană și un permis de conducere italian.

Imaginile publicate „ridică mai multe semne de întrebare” despre materialele deținute de Departamentul de Justiție al SUA

Robert Garcia, principalul democrat din Comitetul de Supraveghere, a promis că democrații vor continua să facă publice fotografii și documente din arhiva lui Epstein „pentru a oferi transparență poporului american”.

„Pe măsură ce ne apropiem de termenul limită pentru Legea privind Transparența Dosarelor Epstein, aceste noi imagini ridică mai multe întrebări despre ce anume deține Departamentul de Justiție”, a spus el într-un comunicat. „Trebuie să punem capăt acestei mușamalizări a Casei Albe, iar Departamentul de Justiție trebuie să publice dosarele Epstein acum”, a spus Garcia.

Clienții lui Epstein aveau preferințe pentru vârstă, înălțime sau greutate

În una dintre imagini este prezintă o captură de ecran a unei serii de mesaje text de la un expeditor necunoscut. Mesajele se referă la un tânăr de 18 ani din Rusia și menționează pe cineva care cere „1000 de dolari per fată”.

Mesajul include informații personale redactate privind numele, vârsta, măsurătorile, greutatea și „orașul de plecare” al unei persoane, care listează un oraș redactat și țara Rusia.

O fotografie îl prezintă pe miliardarul Bill Gates alături de o femeie neidentificată, al cărei chip este cenzurat. O alta îl prezintă pe Epstein alături de faimosul lingvist Noam Chomsky într-un avion. Gates a recunoscut că a petrecut timp cu Epstein pentru a căuta contribuții și conexiuni legate de eforturile filantropice ale lui Gates, despre care a spus în 2021 că a fost o „greșeală uriașă”.

