Donald Trump a semnat un ordin executiv istoric prin care retrogradează canabisul din categoria cea mai restrictivă de droguri. Documentul semnat de președintele american reclasifică canabisul din Categoria 1, unde era menționat alături de heroină ca substanță fără uz medical și cu potențial ridicat de abuz, în categoria 3, alături de substanțe precum ketamina sau steroizii.

„Vreau să subliniez că ordinul pe care urmează să-l semneze nu legalizează marijuana în vreun fel și nu sancționează în niciun fel de utilizare ca droguri recreaționale, nu are nicio legătură cu asta la fel cum analgezicele eliberate pe bază de rețetă pot avea utilizări legitime. […] nu este niciodată sigur să folosești substanțe puternice de control și în maniere recreaționale, și mai ales în acest caz. Dacă te uiți la droguri ilegale și nereglementate, este un lucru foarte, rău, așa că le-am spus întotdeauna copiii mei să nu ia droguri, să nu bea, să nu fumeze și să stea departe de droguri”, a spus Donald Trump.

Președintele american a menționat că beneficiile medicale ale canabisului pot trata anumite afecțiuni medicale. Trump a subliniat că măsura va elimina barierele birocratice, permițând cercetătorilor să studieze în profunzime beneficiile plantei pentru tratarea durerii cronice și a altor afecțiuni. Măsura autorizează, de asemenea, un program pilot de rambursare a pacienților Medicare pentru produsele fabricate cu CBD, un compus popular al canabisului care nu este psihoactiv.

Clasificarea marijuanei ca una dintre cele mai periculoase și mai dependente substanțe a atras mult timp critici, iar schimbarea încadrării drogului este o recunoaștere de către Statele Unite a faptului că marijuana are o anumită valoare medicinală și un potențial mai mic de abuz. Cu toate acestea, ordinul semnat de Trump nu legalizează drogul și nu afectează abordarea forțelor de ordine în ceea ce privește efectuarea arestărilor legate de marijuana.

