Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, susține că o fostă procuroare DNA, în prezent subalternă a Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, i-ar fi cerut explicit să dea o anumită soluție într-un dosar care o viza pe Lia Olguța Vasilescu.

Șefa Curții de apel a declarat că procuroarea care activa în trecut la Direcția Națională Anticorupție (DNA), ar fi încercat să influențeze soluția într-un dosar penal deschis pe numele Liei Olguța Vasilescu. Judecătoarea spune că a refuzat această intervenție și că a dat-o afară din birou pe procuroarea DNA. Mai mult de atât, Liana Arsenie spune că presiunile nu s-au oprit și susține că i-a fost cerută recuzarea, pentru a fi îndepărată din completul de judecată.

„Am fost șocată și am spus că vom pune în discuție a doua zi. Este dreptul părților. Și a insistat: „Nu, nu, trebuie să trimiteți.” A primit, a venit în birou, s-a prezentat cine este și, în mod explicit, mi-a spus care trebuie să fie soluția în cauză. Acest lucru nu este legal. În afara oricăror dispoziții legale, judecata se face în sala de judecată. În actul deliberării nu participă procurorul. Nu pot să speculez dacă a fost trimisă, nu am astfel de date; știu doar că a venit în birou. A fost o simplă interacțiune pe care am avut-o cu doamna procuror, în sala de ședințe și în sala de judecată. Până acum nu s-a mai întâmplat. Au mai fost sugestii, dar nu în această manieră explicită, concretă, în care un procuror să îi ceară unui judecător o soluție. A fost un moment de referință al carierei mele. Nu îmi imaginam că un procuror își poate permite o astfel de ingerință.”

Un scandal de amploare a pornit în Justiție după ce Recorder a publicat pe 9 decembrie 2025 un documentar cu privire la problemele din peisajul justiției din România. Acesta a stârnit multe reacții, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați. Documentarul, publicat inițial pe YouTube și ulterior difuzat de postul național de televiziune TVR, prezintă o serie de acuzații și mărturii despre cum sistemul judiciar a fost capturat de interese politice sau grupuri de putere.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

