Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la nominalizările USR pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Grindeanu a spus că și-ar dori ca cei propuși pentru ministere „să nu-și facă specializarea la locul de muncă” și a dat drept exemplu situația de la Ministerul Mediului.

Sorin Grindeanu a lansat un nou atac asupra USR, de data aceasta cu privire la propunerile partidului pentru ministere. Liderul PSD, prezent la Craiova cu ocazia inaugurării noului terminal al aeroportului internațional, a subliniat că membrii Guvernului ar trebui să aibă o experiență relevantă și spune că nu poți învăța în funcție ce înseamnă să fii ministru. Potrivit propunerilor USR, Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, ar urma să preia portofoliul de la Apărare, în timp ce Irineu Darău va trece la Ministerul Economiei. Președintele USR, Dominic Fritz, a explicat că experiența și implicarea celor doi l-au determinat să-i nominalizeze pentru aceaste funcții.

„Mi-aș dori totuși ca cei care sunt nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă, cum se întâmplă acum la Mediu. Adică, în momentul în care ești membru al Guvernului, trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern și să ai cât de cât un background și o activitate, și nu să înveți acolo ce înseamnă postul de ministru”, a declarat Sorin Grindeanu.

