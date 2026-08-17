Ochelarii polarizați, perfecți pentru momentele la volan sau pe malul apei. Sfatul OPTIblu pentru perechea ideală

Lumina puternică și reflexiile intense pot afecta ochii, mai ales atunci când conducem, petrecem timp pe malul apei sau facem sport în aer liber. În astfel de situații, ochelarii de soare polarizați vin în ajutor, deoarece reduc strălucirea produsă de suprafețe precum asfaltul, parbrizul, luciul apei sau puntea unei bărci.

Spre deosebire de ochelarii de soare obișnuiți, lentilele polarizate ajută la diminuarea reflexiilor puternice și oferă o imagine mai clară, cu un contrast mai bun. Astfel, ochii sunt mai puțin solicitați.

În magazinele OPTIblu, clienții pot găsi o selecție variată de ochelari de soare, inclusiv modele cu lentile polarizate, potrivite pentru condus, pescuit, plimbări cu barca, sporturi sau utilizare zilnică

La volan, acest tip de ochelari pot ajuta șoferul să observe mai bine marcajele, marginea drumului, mașinile din față, mai ales în zilele însorite sau pe drumuri umede. Reducerea reflexiilor se poate traduce într-o experiență de condus mai relaxată, în special pe distanțe lungi.

La pescuit, variantele de ochelari polarizați reduc impactul luciului apei și pot îmbunătăți vizibilitatea. Pentru cei care petrec multe ore lângă lacuri, râuri sau mare, diferența este importantă.

În cazul activităților sportive în aer liber, precum alergarea, ciclismul, drumețiile, golful sau sporturile nautice, lentilele polarizate pot reduce disconfortul produs de lumină și pot susține o percepție mai clară a traseului, a suprafețelor și a detaliilor din jur.

Alegerea ochelarilor potriviți nu înseamnă doar design. Sunt importante polarizarea, protecția UV, categoria filtrului solar, forma ramei și modul în care ochelarii se așază. Specialiștii OPTIblu pot oferi recomandări personalizate, în funcție de nevoile vizuale și stilul de viață al fiecărei persoane.

Vino și găsește-ți perechea perfecta de ochelari polarizați la OPTIblu!

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Articol susținut de Optical Investment Group