Numele surpriză pe care Elena Udrea l-ar dori ca premier: „Un politician temeinic”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a susținut că Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, ar fi potrivit pentru funcția de premier. Declarația a venit după ce propunerea lui Siegfried Mureșan a fost respinsă de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire. Elena Udrea a criticat dur și poziția președintelui Nicușor Dan față de AUR și a susținut că parlamentarii sunt cei care trebuie să decidă configurația unei majorități guvernamentale. Nicușor Dan a anunțat că luni va veni cu o nouă propunere de premier.

Elena Udrea susține că Alin Tișe e potrivit pentru funcția de premier

Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării, îl consideră pe Alin Tișe cel mai potrivit dintre numele vehiculate pentru funcția de premier. Ea spune că Tișe are experiență în administrația publică, o carieră construită în urma mai multor alegeri și rezultate în dezvoltarea județului Cluj și îl numește „un politician temeinic”. Elena Udrea a mai adăugat că statutul de membru PNL i-ar putea asigura lui Tișe susținerea liberalilor pentru formarea unui nou Guvern.

„Dintre toate numele vehiculate ca posibili viitori Prim Miniștri, îl consider cel mai potrivit pe Alin Tișe.

Un politician temeinic, cu o carieră construită pe succese în alegeri nominale, a fost ales președinte al CJ Cluj de 4 ori. Are o experiență de 15 ani în administrația publică și rezultate concrete în dezvoltarea Județului Cluj, de necontestat. A fost și senator 4 ani.

Are viziune, este coerent în ideile pe care le exprimă, are curaj să își susțină opiniile, are atitudine de lider. Fiind membru PNL, ar trebui să obțină voturile liberalilor mai mult decât Siegfried Mureșan care era un venetic în partid. Și atunci, PSD-PNL plus minorități ar face majoritatea să își treacă Guvernul”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Elena Udrea l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că a refuzat ideea ca partidul AUR să fie la guvernare

Elena Udrea susține că, dacă Ilie Bolojan nu va accepta decât un premier care îl susține, o posibilă variantă pentru formarea Guvernului ar fi o alianță între PSD și AUR. Fostul ministru critică poziția președintelui Nicușor Dan, care a spus că nu va accepta AUR la guvernare. Udrea consideră că decizia cu privire la formarea unei majorități parlamentare nu îi aparține exclusiv președintelui, ci parlamentarilor, în funcție de voturile obținute de fiecare partid.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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„Dacă nu, pentru că Bolojan vrea ori un susținător al său ori nimeni, varianta este PSD cu AUR. Nicușor Dan însă insistă să spună că nu va accepta AUR la guvernare. Dar cine îi dă lui dreptul, sau «mandat», așa cum a zis astăzi, să vrea sau nu un partid la guvernare? Asta o stabilesc parlamentarii, în funcție de câte voturi au în spate.

Cum să spui că nu accepți ca AUR să intre în guvern cât timp astăzi peste 40% dintre români susțin acest partid? Unii dintre aceștia l-au votat chiar pe Dan la Președinție!”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea: „Ce vrea să spună Președintele, că votanții/susținătorii AUR sunt proști?”

Elena Udrea pune sub semnul întrebării poziția președintelui Nicușor Dan față de AUR și susține că aceasta ar putea fi percepută drept o ignorare a voturilor primite de partid. Aceasta compară situația AUR cu cea a USR și se întreabă de ce un partid cu un scor electoral mai mare nu ar putea participa la guvernare. Fostul ministru al Turismului afirmă că Nicușor Dan ar urmări, prin poziționarea față de AUR, să își păstreze electoratul care îl susține.

„Ce vrea să spună Președintele, că votanții/susținătorii AUR sunt proști, sunt cetățeni de mâna a doua, votează degeaba???

Adică USR cu 8% poate guverna, dar AUR cu peste 40% nu are voie, pentru că «s-ar supăra partenerii»?! Cine sunt acești «parteneri»? Eu cred că, de fapt, Nicușor Dan încearcă prin acest discurs anti-AUR să își păstreze electoratul USR-ist, care se cam mută la Bolojan.

Dar el este președintele tuturor românilor. Poate niște USR-iști se vor supăra pe el și vor pleca la Bolojan, dar milioane de români îl vor aprecia dacă va fi în stare să oprească această dublă criză, politică și economică, care a adus poporul la sapă de lemn”, a mai scris Elena Udrea.

Elena Udrea: „Dacă nu o va face, Nicușor Dan se dovedește mai politicianist decât partidele pe care le acuză”

În încheierea mesajului, Elena Udrea l-a criticat încă o dată pe Nicușor Dan și a susținut că, în cazul în care nu va reuși să contribuie la formarea unui Guvern, președintele ar putea ajunge să fie perceput drept mai preocupat de interese electorale decât partidele pe care le critică.

„Dacă nu o va face, Nicușor Dan se dovedește mai politicianist decât partidele pe care le acuză că, din interese strict electorale, nu se înțeleg să formeze un guvern!”, a transmis Elena Udrea.

Primul anunț al președintelui României după votul din Parlament

Nicușor Dan a spus că am trăit un nou eșec și i-a mulțumit lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat responsabilitatea de a accepta funcția de premier. De asemenea, cât timp el era în vizită în Praga, a anunțat că luni vine cu o nouă propunere de premier. Președeintele respinge categoric ideea de alegeri anticipate, ba chiar a zis-o de mai multe ori în spațiul public.

„Am trăit azi un nou eşec al membriilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern”, a precizat Nicușor Dan.

Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan ar fi avut nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, respectiv majoritatea parlamentarilor. Mureșan a intrat în procedura de învestitură cu sprijinul PNL, USR și UDMR, formațiuni care nu aveau însă, singure, numărul necesar de parlamentari pentru a asigura majoritatea absolută. În zilele premergătoare votului, premierul desemnat a purtat negocieri pentru a obține voturile necesare, însă Guvernul nu a reușit să treacă de Parlament.

Ce urmează după respingerea Guvernului Mureșan

După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan. Prima variantă este desemnarea unui alt candidat pentru funcția de premier. Acesta va trebui să formeze un nou Guvern, să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și să ceară din nou votul de încredere al Parlamentului.

A doua variantă este continuarea procedurii care poate duce la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă, însă acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate.