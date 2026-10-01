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Ion Cristoiu descifrează desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nicușor Dan a vrut să oblige gruparea Bolojan să voteze următorul premier desemnat”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu explică desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nicușor Dan a vrut să oblige gruparea Bolojan să voteze următorul premier desemnat”
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Ion Cristoiu explică de ce crede că l-a desemnat Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan. Scriitorul crede că președintele obligă astfel „gruparea Bolojan” să voteze viitorul guvern.  Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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De ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan?

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că președintele l-a desemnat pe Mureșan pentru ca „gruparea Bolojan” să nu poată refuza viitoarea desemnare de premier. Acesta afirmă că după ce a fost desemnat omul lor, PNL și USR trebuie să voteze viitorul guvern. Jurnalistul crede că Nicușor Dan a știut de la început că Mureșan nu are nicio șansă să treacă de votul Parlamentului.

„Nicușor Dan l-a desemnat pe Mureșan ca să-i ia grupării Bolojan posibilitatea ca la următoarea nominalizare să zică nu. V-a desemnat pe cine ați vrut, n-ați putut… Plus că era normal să dea părții tefeliste ocazia. El a știut chiar de când l-a desemnat că n-are nicio șansă.”, explică scriitorul.

„Partidele deja se flexibilizează”

Mai mult decât atât, scriitorul precizează că a doua condiție pentru alegeri anticipate a fost îndeplinită. Acest lucru, adaugă jurnalistul, va face ca discuțiile despre un viitor guvern să decurgă altfel, mai ales că unele partide nu își doresc să se ajungă la anticipate. Cristoiu crede că partidele își vor „flexibiliza” pozițiile politice pentru a nu ajunge la alegeri anticipate.

„În același timp, s-a și îndeplinit cea de-a doua condiție pentru alegeri anticipate, dar nu pentru guvernul ăsta. La următorul guvern poate să discute altfel. Ai văzut deja că partidele se flexibilizează.”, afirmă Cristoiu.

Guvernul Mureșan a picat în Parlament

Guvernul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Doar 197 de voturi au fost exprimate de către parlamentari. În condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire. Respingerea Guvernului Mureșan prelungește criza politică începută în primăvara acestui an și îl pune din nou pe Nicușor Dan în situația de a găsi o soluție pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.

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