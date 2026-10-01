Șeful NATO spune că Europa trebuie să fie pregătită pentru o lume în care Rusia comite în mod regulat acte de sabotaj: „Trebuie să rămânem vigilenți”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, în cadrul unei conferințe de presă comune alături de cancelarul german Friedrich Merz și premierul olandez Rob Jetten, că Europa trebuie să se adapteze unei noi realități în care Rusia apelează în mod sistematic la acțiuni de sabotaj și alte atacuri hibride, relatează Bloomberg.

Șeful NATO a subliniat în cadrul conferinței de presă din Germania că Rusia testează în prezent Alianța Nord-Atlantică, iar țările europene trebuie să rămână vigilente deoarece actele de incendiere, atacurile cibernetice și sabotajele industriale nu sunt doar incidente izolate, ci parte dintr-o strategie pe termen lung a Kremlinului.

„Vedem cum Rusia ne testează în toată Europa”, a precizat Mark Rutte. „Trebuie să fim pregătiți pentru continuarea campaniei de acțiuni ostile ale Rusiei împotriva noastră. Trebuie să rămânem cu toții vigilenți, trebuie să rămânem cu toții în alertă”, a continuat acesta.

Deși contextul este unul alarmant, iar Moscova a reînnoit recent amenințările nucleare legate de o posibilă blocadă a exclavei Kaliningrad printr-o scrisoare trimisă către NATO, Rutte a subliniat că Europa nu ar trebui să intre în panică din cauza unor astfel de amenințări, pe care Kremlinul le-a emis în diferite momente de la lansarea invaziei sale totale asupra Ucrainei în 2022.

„Păstrați-vă calmul și continuați să sprijiniți Ucraina”, a spus șeful NATO. „Păstrați-vă calmul pentru că avem ce ne trebuie. Avem ce ne trebuie pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a spus Mark Rutte.

Cancelarul Germaniei a reiterat afirmațiile șefului NATO și a precizat că Germania nu se va lăsa descurajată în fața Rusiei, iar țara sa își va mări cheltuielile militare.

Aceste remarci ale oficialilor europeni subliniază o anxietate prezentă în rândul Europei față de provocările Moscovei, în timp ce aceasta este implicată în războiul cu Ucraina care durează de mai bine de patru ani.