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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explică declarația lui Nicușor Dan despre investitorii străini care „interzic” alegerile anticipate în România: „Sunt foarte multe dezechilibre, avem nevoie de predictibilitate”

Flavius Niculescu
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Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, din perspectivă economică, declarația făcută miercuri, 30 septembrie, de președintele Nicușor Dan, care afirma că motivul pentru care exclude complet scenariul organizării alegerilor anticipate – deși Constituția îi permite să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului – este reprezentat de interdicția categorică stabilită de investitorii străini. Nazare a reiterat declarația președintelui, care preciza că un Guvern interimar nu poate face rectificarea bugetară și a mai adăugat că investitorii, agențiile de rating și reprezentanții Comisiei Europene țin cont de gradul de predictibilitate al statului român în momentul în care iau decizii de finanțare.

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„România are nevoie să redevină credibilă” / „Cred că, în această cheie, puteți citi și declarația domnului președinte”

„Viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil. Nu suntem într-o situație comodă. România are mare nevoie de un Guvern învestit cât mai curând. În mod cert, este nevoie de un buget credibil, care să prezinte un plan care să fie agreat de toate partidele, astfel încât bugetul pentru 2027 să fie adoptat până la finalul anului, pentru că investitorii, agențiile și Comisia Europeană se uită la aceste jaloane importante în deciziile pe care le iau.

România, din nefericire, în situația în care e astăzi, cu foarte multe dezechilibre, vulnerabilități, într-un context economic foarte complicat, cu o criză importantă, are nevoie să redevină credibilă, să fim predictibili față de investitori. Cred că, în această cheie, puteți citi și declarația domnului președinte legată de alegerile anticipate.

În ochii agențiilor de rating, un calendar al alegerilor anticipate ar decala toate aceste planuri de adoptate a bugetului. Practic, ar pune în pericol materializarea execuției bugetului pe 2027, ceea, din punctul creditorilor de vedere, ar pune în mare pericol calificativul de investiții. Un scenariu de alegeri anticipate care ar declanșa o pierdere a calificativului de investiții ar veni cu un cost economic pe termen mediu pentru România”, a declarat Alexandru Nazare, invitat la TVR.

Alexandru Nazare și Nicușor Dan

Nicușor Dan dă vina pe investitorii care i-ar fi spus: „Nu alegeri anticipate!” / „Nu ne jucăm de-a soarta acestei țări, ca să vedem ce iese dintr-o alegere”

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat cele trei motive principale pentru care exclude complet scenariul organizării alegerilor anticipate, în contextul în care, după două propuneri de premier care nu au primit votul de învestitură al Parlamentului, are posibilitatea de a dizolva Legislativul și de a reveni la votul cetățenilor.

„Alegerile anticipate, teoretic, sună foarte bine – partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică noi, suntem așa: nu avem o rectificare, un Guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu mai putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Ăsta e primul lucru.

În al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost: NU alegeri anticipate! Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări, ca să vedem ce iese dintr-o alegere.

Și trei, haideți să ne uităm la ce înseamnă alegeri anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune și, prin februarie, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate, care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea aceluiași Guvern”, a declarat Nicușor Dan în conferința de presă organizată la Ambasada României din Republica Cehă.

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