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Întâlnire selectă a Pentagonului cu țări NATO pentru discuții despre viitorul Alianței. Printre cei excluși: Franța, Marea Britanie și România

Întâlnire selectă a Pentagonului cu țări NATO pentru discuții despre viitorul Alianței. Printre cei excluși: Franța, Marea Britanie și România
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Marea Britanie, Franța, statele baltice și România nu au fost invitate la grupul de lucru coordonat de Pentagon pentru a discuta despre transformarea Alianței Nord-Atlantice, în ciuda rolurilor-cheie pe care le joacă aceste state în NATO. Întâlnirea va avea loc luna viitoare în Polonia și va fi condusă de Elbridge Colby, șeful departamentului pentru politici de apărare al Pentagonului, relatează The Telegraph.

Printre țările invitate de americani se numără Polonia, care este și țara gazdă, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Finlanda, state care fac parte din „Grupul Bergen”. De pe listă sunt excluși însă membri importanți ai alianței, precum Franța, Marea Britanie sau țările baltice.

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România nu a fost invitată, de asemenea, în acest grup deoarece administrația americană a selectat doar un număr restrâns de aliați pe criterii foarte specifice legate de capabilitățile militare și cheltuielile pentru armată.

Decizia de a invita doar anumite state la discuțiile despre viitorul alianței reflectă abordarea administrației Trump față de țările prietenoase care s-au aliniat cu prioritățile economice și politice ale SUA.

Oficialii americani nu au comentat încă natura exactă a întâlnirii, dar există însă sugestii că va fi o a doua versiune a așa-numitului format al Grupului Bergen. Prima întâlnire în acest format a avut loc în luna iunie, iar la acel moment atât Regatul Unit, cât și Franța au făcut presiuni pentru a fi invitate la discuții.

După prima rundă de discuții din această vară, Elbridge Colby a precizat că cei invitați au fost doar „aliați ai NATO care își îndeplinesc angajamentele de cheltuieli prevăzute în Tratatul de la Haga, au amploarea necesară pentru a contribui și sunt pregătiți să treacă la treburile practice”. De asemenea, la începutul acestei săptămâni, Colby a descris „Grupul Bergen” drept o adunare „selectivă de persoane cu performanțe înalte” care modelează viitorul NATO.

Înaltul oficial american face presiuni pentru remodelarea Alianței Nord-Atlantice în ceea ce Washingtonul descrie drept NATO 3.0. Potrivit viziunii SUA, guvernele europene ar crește semnificativ cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB și și-ar asuma responsabilitatea principală pentru securitatea continentului, în timp ce Washingtonul își îndreaptă atenția către marele său rival, China.

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