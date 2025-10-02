Prima pagină » Comunicate de presă » One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră

One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră

02 oct. 2025, 08:00, Comunicate de presă
One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră
• Una dintre unitățile de învățământ va fi amplasată în cadrul dezvoltării One Academy Club, o alta în cadrul One Lake District. Investiția cumulată pentru cele două școli se ridică la aproximativ 19 milioane de euro.
• Pe lângă acestea, dezvoltatorul a alocat investiții semnificative pentru infrastructura rutieră și de agrement din proximitatea acestor dezvoltări.

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, își continuă planurile de dezvoltare în sectorul 2 al Bucureștiului cu investiții semnificative în infrastructură și unități de învățământ, care vor deservi întreaga comunitate locală. Astfel, compania a demarat lucrările pentru construcția a două școli cu programă din curriculum-ul românesc, unități amplasate în cadrul dezvoltărilor One Academy Club și One Lake District și în care vor învăța peste 1.000 de copii. Acestea beneficiază de o investiție de aproximativ 19 milioane de euro. De asemenea, dezvoltatorul a identificat deja terenuri pentru extinderea ambelor școli, astfel încât, în viitor, acestea vor putea găzdui încă 1.000 de elevi, atingând o capacitate totală de 2.000 de elevi.

Construirea acestor unități de învățământ într-o zonă în plină dezvoltare urbanistică face parte din strategia companiei de responsabilitate urbană, pentru un impact pozitiv asupra orașului. Astfel, dezvoltarea One Academy Club va integra o școală și grădiniță, pentru care dezvoltatorul va aloca o investiție de aproximativ 12 milioane de euro. Această unitate educațională va deservi ciclul preșcolar, primar și gimnazial, fiind proiectată pentru un total de 714 elevi. De asemenea, ea va oferi și facilități precum sală de sport, after-school, cantină, bibliotecă, teren de sport în aer liber, laborator și cabinete medicale. Școala va funcționa într-o clădire cu o suprafață de 7.695 mp, pentru grădiniță vor fi alocați alți 2.491 mp, iar sala de sport se va întinde pe 1.271 mp.

Infrastructură zona Lacul Tei

Școala amplasată în cadrul dezvoltării One Academy Club, în vecinătatea Lacului Tei, va derula programe de colaborare cu Fundația Sfânta Tecla pentru implicarea în inițiative de caritate și susținerea acțiunilor asociației, care vizează proiecte de îmbunătățire a calității vieții și resurse esențiale pentru copii și familii aflate în dificultate. Alături de Adrian Ciorobea și Virginica Dumitrescu , principalii sponsori, One United Properties este al treilea sponsor al așezământului Sfânta Tecla. Programele așezământului sunt gândite să fie un sprijin pentru comunitate, fie că este vorba despre ajutorul acordat familiilor vulnerabile, despre susținerea tinerilor în drumul lor educațional sau despre proiecte de integrare socială. Colaborarea dintre școală și asociație are ca scop susținerea activităților comunitare din această zonă, crearea de ateliere creative și educaționale, precum și implicarea în proiecte caritabile.

În plus, One United Properties a investit și în infrastructura acestei zone, cu scopul de a sprijini mobilitatea și a facilita un trai de calitate pentru viitoarele comunități. Astfel, o investiție de 6 milioane de euro, realizată de companie împreună cu alți dezvoltatori imobiliari prezenți în această zonă, a fost destinată construirii a 3,5 kilometri de drumuri noi, cu finalizare estimată pentru sfârșitul acestui an. Acestea includ ramificații care vor conecta dezvoltările din zona Fabrica de Glucoză și viitoarea unitate de învățământ. Toate lucrările sunt realizate conform avizelor CTC și Brigăzii Rutiere, iar noile străzi vizează reducerea presiunii asupra traficului de pe Șos. Fabrica de Glucoză, prin redistribuirea către artere secundare și acces direct înspre Șos. Petricani, precum și creșterea accesibilității către proiectele rezidențiale și unitatea educațională.

„La One United Properties, credem că dezvoltarea urbană inteligentă înseamnă mai mult decât arhitectură modernă și clădiri eficiente energetic. Înseamnă să oferim oamenilor acces la infrastructură și servicii esențiale, care fac parte din viața lor de zi cu zi. Investițiile noastre în unități educaționale și în infrastructura rutieră sunt expresia unei responsabilități pe care o tratăm cu seriozitate: aceea de a construi comunități funcționale și sustenabile, unde viitorii rezidenți se pot bucura de un trai de calitate, într-un cartier bine conectat și complet”, a declarat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties.

Cea de-a doua unitate de învățământ construită de companie în sectorul 2 este amplasată în cadrul dezvoltării One Lake District, pe malul lacului Plumbuita. Această unitate beneficiază de o investiție de aproximativ 7 milioane de euro și include școală și creșă, deservind ciclul antepreșcolar, primar și gimnazial și fiind proiectată pentru un total de 330 de elevi. Serviciile conexe includ teren de sport, cabinete medicale, spații administrative etc.

Și aici, One United Properties derulează investiții de 2 milioane de euro pentru crearea infrastructurii rutiere necesare accesului și fluidizării traficului. Astfel, un drum semaforizat cu 5 benzi de acces, racordat la str. Gherghiței, va facilita accesul în cadrul dezvoltării. Acesta va fi completat de alte două căi de acces, racordate la Intr. Gherghiței: o cale de acces cu 3 benzi orientată către supermarketul Lidl și alta cu 2 benzi, către restaurantul McDonald’s. Aceste investiții includ și o promenadă amenajată pentru acces public, de-a lungul lacului Plumbuita. Promenada va avea o lățime de minimum 6 m, o suprafață amenajată de 600 mp și spațiu verde verde aferent de 4.500 mp, fiind prevăzută cu alveole de odihnă și socializare, zone cu vegetație și puncte de observare a peisajului.

