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România a atras 10 miliarde de euro bani europeni într-un singur an. Dragoș Pîslaru: „Este un record absolut”

România a atras 10 miliarde de euro bani europeni într-un singur an. Dragoș Pîslaru: „Este un record absolut”
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Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că România a atras 10 miliarde de euro bani europeni într-un singur an, făcând referire la perioada iunie 2025 – iunie 2026. El menționează că acest aspect reprezintă un real record pentru țara noastră, la capitolul atragerii fondurilor europene.

Dragoș Pîslaru afirmă că România a urcat pe locul al doilea în UE la fonduri europene net absorbite. El susține că gradul de contractare a ajuns la 97% și ar putea atinge 100%. Ministrul estimează o absorbție de până la 95% din fondurile PNRR și arată că investițiile finanțate din bani europeni reprezintă peste trei sferturi din investițiile publice ale țării.

Mesajul lui Dragoș Pîslaru. Sursă foto: Facebook

Absorbția pe fondurile de coeziune s-a triplat în 2026

În 12 luni, România a reușit să înregistreze un record la nivelul fondurilor europene.

„Anul de 10: am atras în România 10 miliarde euro bani europeni într-un singur an (iunie 2025 → iunie 2026).

Este un record absolut pe fonduri europene atrase vreodată în 12 luni consecutive.

În acest an, am triplat absorbția pe fondurile de coeziune: de la 3.279.387.099 Euro anul trecut la 10.418.362.085 Euro astăzi, adică +7.138.974.986 Euro.

După ce ne-am obișnuit să fim mereu ultimii în toate clasamentele, România este astăzi pe locul 2 în Uniunea Europeană la sume nete absorbite.

În ciclul financiar actual, contractarea a atins pragul de 97% și sunt sigur că ajungem la 100%.

Pe PNRR, am atras sume brute de 2.620.279.973 Euro pe cererea de plată nr. 4 + 350.692.010 Euro pe cerea de plată nr. 3 = 2.970.971.983 Euro.

Avem perspectiva să ajungem la 95% absorbție pe PNRR și, cu responsabilitate politică și guvernamentală, vom reuși acest lucru.

Investițiile din bani europeni au ajuns să reprezinte 76% din investițiile publice ale României, contribuție esențială în reducerea deficitului bugetar.

Mulțumesc profesioniștilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și colegilor din structurile subordonate și din teritoriu! Hai, România!”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

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