Încep lucrările de înregistrare sistematică în localitatea ta. Ce trebuie făcut? Cum te pregătești?

Atunci când în localitatea ta încep lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților, este important să te informezi din timp și să cunoști pașii pe care trebuie să îi urmezi. Primăria și prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică anunță începerea acestora și desfășoară o campanie de informare prin care cetățenii pot afla detalii despre proces, etapele lucrărilor și rolul pe care îl au pe parcursul acestuia.

Cum afli că încep lucrările?

Înainte de începerea lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt organizate activități de informare la nivel local. În această perioadă, cetățenii pot afla informații despre calendarul lucrărilor și despre etapele care urmează să fie parcurse.

De asemenea, proprietarii pot adresa întrebări atât la primărie, cât și în cadrul întâlnirilor de informare organizate de executantul lucrărilor.

Informații privind desfășurarea lucrărilor pot fi consultate și pe site-ul ANCPI: https://www.ancpi.ro/pnccf_docs2/index.php

Ce documente trebuie să pregătești?

Pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică trebuie să pregătești următoarele documente referitoare la proprietatea ta: