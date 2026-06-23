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Încep lucrările de înregistrare sistematică în localitatea ta. Ce trebuie făcut? Cum te pregătești?

Încep lucrările de înregistrare sistematică în localitatea ta. Ce trebuie făcut? Cum te pregătești?
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Atunci când în localitatea ta încep lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților, este important să te informezi din timp și să cunoști pașii pe care trebuie să îi urmezi. Primăria și prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică anunță începerea acestora și desfășoară o campanie de informare prin care cetățenii pot afla detalii despre proces, etapele lucrărilor și rolul pe care îl au pe parcursul acestuia.

Cum afli că încep lucrările?

Înainte de începerea lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt organizate activități de informare la nivel local. În această perioadă, cetățenii pot afla informații despre calendarul lucrărilor și despre etapele care urmează să fie parcurse.

De asemenea, proprietarii pot adresa întrebări atât la primărie, cât și în cadrul întâlnirilor de informare organizate de executantul lucrărilor.

Informații privind desfășurarea lucrărilor pot fi consultate și pe site-ul ANCPI: https://www.ancpi.ro/pnccf_docs2/index.php

Ce documente trebuie să pregătești?

Pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică trebuie să pregătești următoarele documente referitoare la proprietatea ta:

  • acte care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului;

  • acte succesorale;

  • hotărâri judecătorești referitoare la proprietate;

  • documente care dovedesc posesia imobilului;

  • alte documente care conțin informații despre proprietate și titularii acesteia.

    Prezentarea documentelor disponibile contribuie la identificarea corectă a proprietății și la întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului.

    Ce trebuie să faci în timpul măsurătorilor?

    În etapa lucrărilor de teren, proprietarii trebuie să colaboreze cu echipa executantului lucrărilor, pentru identificarea imobilelor.

    Participarea proprietarilor și indicarea limitelor proprietății contribuie la efectuarea măsurătorilor și la stabilirea corectă a datelor care vor fi incluse în documentele tehnice ale cadastrului.

    De ce este important să verifici rezultatele afișate?

    După finalizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt publicate pentru verificare.

    În perioada de publicare, proprietarii au posibilitatea să consulte informațiile referitoare la imobilele lor și să solicite corectarea eventualelor neconcordanțe, conform procedurilor prevăzute de lege.

    Verificarea documentelor afișate reprezintă o etapă importantă a procesului și contribuie la asigurarea corectitudinii informațiilor care urmează să fie înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

    Unde poți obține informații suplimentare?

    Pe tot parcursul lucrărilor, cetățenii pot obține informații de la punctele de informare organizate la primărie.

    Participarea la activitățile de informare, prezentarea documentelor disponibile, colaborarea cu prestatorul lucrărilor și verificarea rezultatelor afișate contribuie la desfășurarea în bune condiții a procesului de înregistrare sistematică a proprietăților.

    Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

    Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

    FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

    PENTRU PROPRIETATEA TA.

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

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