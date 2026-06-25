Un oraș european oferă mii de kilograme de hrană gratuită pentru pisicile fără stăpân

Autoritățile din Łódź, un oraș situat în centrul Poloniei, vor pune la dispoziție 4.500 de kilograme de hrană uscată gratuită pentru miile de pisici fără stăpân care trăiesc pe străzile orașului.

Primăria sprijină de șapte ani populația de pisici comunitare. Acestea primesc hrană uscată în lunile de toamnă, când animalele au nevoie să își creeze rezerve de energie înainte de iarnă. Astfel, îngrijitorii voluntari nu sunt nevoiți să suporte aceste costuri din propriul buzunar, scrie TVP World.

Sprijin pentru pisicile fără stăpân

O distribuție separată are loc și în timpul iernii. Inițiativa nu reprezintă doar un act de caritate, ci face parte din politica orașului de control al populației de animale fără stăpân.

Deși o rație de bază este oferită fără condiții suplimentare, îngrijitorii pot primi încă un kilogram de hrană pentru fiecare pisică sterilizată sau castrată în clinicile veterinare participante. Aceste proceduri sunt finanțate integral de oraș și sunt gratuite pentru îngrijitorii înregistrați.

Scopul programului este reducerea numărului de pisici fără adăpost care cutreieră orașul, estimat la aproximativ 7.000 de exemplare.

Un buget generos pentru protecția animalelor

Rezerva de 4.500 kg de hrană pregătită pentru această toamnă va fi disponibilă tuturor celor aproximativ 500 de îngrijitori comunitari înregistrați din Łódź, în perioada septembrie–noiembrie. Fiecare îngrijitor va putea primi o rație de bază de până la 10 kilograme.

Hrana este distribuită prin intermediul unui magazin selectat de Consiliul Local în urma unei licitații publice. Dacă vor rămâne stocuri neutilizate, acestea vor fi donate adăposturilor locale pentru animale.

Bugetul anual participativ al orașului Łódź destinat bunăstării pisicilor comunitare se ridică la aproximativ 230.000 de euro. Această sumă acoperă hrana, sterilizările, castrările și tratamentele veterinare. Circa 14.000 de euro sunt alocați pentru hrana gratuită.