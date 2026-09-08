(P) Banca Transilvania lansează o nouă ofertă pentru companii: 24 de luni de acces gratuit la pachetul de business banking

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, lansează o campanie specială pentru mediul de business local. În perioada septembrie-decembrie 2026, orice companie care își deschide un cont de firmă la BT primește gratuit, timp de doi ani, un pachet de cont curent care oferă acces la unul dintre cele mai complete ecosisteme de business banking din România, ales până acum de peste 600.000 de firme.

Oferta se adresează tuturor companiilor, indiferent de vechimea acestora, nu doar startup-urilor. Accesul la campanie nu presupune condiții suplimentare de eligibilitate, recomandări sau un volum minim de rulaj prin bancă pentru păstrarea beneficiilor.

Pachetul include servicii esențiale pentru firme

Pentru companii, reducerea costurilor cu serviciile bancare înseamnă mai multe resurse disponibile pentru dezvoltarea afacerii, în special în primii ani de activitate. Pachetul include servicii esenţiale din viaţa unei firme. Companiile au, timp de doi ani, fără costuri, plăţi nelimitate în lei şi valuta, încasări nelimitate, operaţiuni nelimitate cu orice bancă, administrare gratuită a conturilor în lei şi valută.

Tot gratuite sunt şi emiterea şi mentenanţa cardurilor Visa Business Silver, cu retrageri la ATM-urile Băncii Transilvania incluse. O facilitate suplimentară, timp de 12 luni, este accesul gratuit la FGO, platforma de facturare integrată în BT Go.

Pentru firmele care intră în ecoistemul său de business banking, BT include în pachet şi soluţii de acceptare a plăţilor cu cardul prin POS/ POS App, la costuri preferenţiale, precum şi soluţii e-commerce pentru magazine online.

Banking pentru companii 24 de ore din 24

Oferta este disponibilă, atât pentru companiile care îți deschid cont online BT Go, cât şi pentru cele care preferă canalul fizic şi vin într-o unitate BT din țară.

Folosirea canalului digital prin BT Go are, însă, avantajele suplimentare ale unui flux digital modern, cu funcţionalități care economisesc timpul prețios al antreprenorilor.

Pentru că aceştia nu îşi construiesc afacerile doar într-un interval fix al programului de lucru, prin BT GO, contul la BT poate fi deschis de o companie online, 24/7, de oriunde. Serviciile sunt astfel disponibile şi pentru cei care au nevoie să ia decizii seara târziu, între două întâlniri cu clienţii sau în weekend.

Întreg ecosistemul de business banking, la un click distanță

Procesul complet, de la începerea onboardingului până la prima plată realizată din aplicaţie, durează doar aproximativ 15 minute. Pentru că timpul devine, în realitate, cea mai important resursă a unei companii, iar birocrația este unul dintre costurile importante, digitalizarea aduce libertate și flexibilitate în administrarea afacerilor. BT consideră că trebuie să ţină pasul cu antreprenorii adaptând relaţia bancară la modul în care lucrează aceștia, nu invers.

Peste 600.000 de antreprenori şi companii folosesc deja Banca Transilvania pentru activitatea de zi cu zi, alegând să găsească într-un singur loc tot ecosistemul de business banking: conturi, plăţi, încasări, carduri, POS, e-commerce, facturare şi alte servicii necesare administrării unei afaceri.