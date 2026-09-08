România, Bulgaria, Grecia și Croația vor să colaboreze mai strâns pentru gestionarea problemelor generate de bolile la animale și de restricțiile impuse comerțului cu animale. Decizia a fost discutată de ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, cu omologii săi din cele trei state, în marja reuniunii informale a miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, desfășurată la Dublin, informează Agrointeligența.

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Discuțiile au avut loc în contextul dificultăților cu care se confruntă sectorul ovin, dar și al riscului ca apariția unor focare de boală să ducă la restrângerea exporturilor și la pierderea unor piețe externe.

Colaborare internațională pentru sprijinirea comerțului cu animale

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cele patru țări au convenit să acționeze împreună și să își acorde sprijin reciproc pentru gestionarea acestor situații. România urmărește, în acest context, identificarea unor soluții care să permită menținerea comerțului cu animale sănătoase și limitarea efectelor economice ale unor focare localizate.

Tánczos Barna a susținut, în cadrul reuniunii, necesitatea ca regulile europene privind prevenirea și combaterea bolilor la animale să fie adaptate unei abordări bazate pe criterii științifice. Ministrul a atras atenția că actualul cadru legislativ poate conduce la măsuri extinse în situația apariției unui focar, afectând inclusiv exploatații în care animalele sunt sănătoase.

În opinia oficialului român, este necesară o aplicare mai flexibilă a principiilor de regionalizare, compartimentare și vaccinare, astfel încât restricțiile comerciale să fie proporționale cu amploarea și localizarea focarelor.

Cercetarea, esențială zootehniei

Problemele din sectorul zootehnic au fost abordate și prin prisma strategiei europene privind creșterea animalelor. Tánczos Barna a subliniat importanța menținerii capacității de producție a Uniunii Europene și a cerut măsuri care să sprijine competitivitatea fermierilor.

Ministrul a arătat că cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru dezvoltarea zootehniei și pentru reducerea dependenței Uniunii Europene de importurile de proteine vegetale. În același timp, trecerea la noi cerințe privind bunăstarea animalelor ar trebui să fie însoțită de finanțare adecvată, astfel încât fermierii să își poată adapta exploatațiile fără a-și compromite investițiile și competitivitatea.

Reguli proporționale pentru transportul animalelor

România susține, de asemenea, necesitatea unor reguli proporționale în ceea ce privește transportul animalelor și a unor politici europene care să permită sectorului zootehnic să rămână viabil.

Reuniunea de la Dublin a avut loc în perioada 6-8 septembrie și a reunit miniștrii agriculturii din statele membre, reprezentanți ai Comisiei Europene și oficiali europeni. Pe agenda întâlnirii s-au aflat, printre altele, strategia europeană pentru creșterea animalelor și planul UE privind proteinele, cercetarea și inovarea.

În cadrul discuțiilor, partea română a pledat pentru finanțare suficientă și coerentă pentru modernizarea fermelor, digitalizare, procesarea producției agricole și dezvoltarea sistemelor de irigații, în special în cazul exploatațiilor mici și mijlocii.