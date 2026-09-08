Nicușor Dan cere măsuri urgente după dezastrul înregistrat de elevii din România la testele PISA. Ce solicită președintele

Președintele Nicușor Dan a reacționat, marți, după publicarea rezultatelor PISA 2025, care arată că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la Matematică, iar la Citire procentul ajunge la 48%. La Științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază.Șeful statului avertizează că rezultatele reprezintă „un semnal de alarmă major” și susține că România trebuie să intervină urgent pentru reducerea inegalităților din educație.

Rezultatele PISA 2025 arată că 52% dintre elevii români de 15 ani se află sub nivelul minim de competență la Matematică. La Citire, procentul este de 48%, iar la Științe, 46% dintre elevi nu ating nivelul de bază. România se situează sub media OCDE în toate cele trei domenii evaluate.

Nicușor Dan: „Perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”

Președintele spune că rezultatele nu pot fi ignorate, indiferent de situația politică sau economică a țării.

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, a transmis Nicușor Dan.

Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite.

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață. Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan: ”Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat”

De asemenea, Nicușor Dan vorbește despre necesitatea unui sistem de evaluare bazat pe date, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin.

Președintele susține că schimbările nu pot fi făcute fără investiții importante în sistemul de învățământ.

”Rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare. Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta.

Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii”, a punctat

Nu putem concepe viitorul în termeni de societate rezilientă și competitivitate în economie, cercetare, inovare și apărare dacă generațiile tinere nu dobândesc în primul rând un set de competențe fundamentale”, a punctat șeful statului.

În final, șeful statului subliniază că România trebuie să aloce mai multe resurse educației și să investească mai eficient în acest domeniu.

”Sunt, așadar, necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin.

În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație”, a transmis Nicușor Dan.