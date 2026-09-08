O dronă rusească de atac a lovit marți, 8 septembrie, clădirea postului de televiziune „Suntem Ucraina” („We Are Ukraine”) din Kiev, în timp ce jurnaliștii transmiteau în direct. Clădirea a fost parțial distrusă, iar cel puțin cinci persoane au fost rănite, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

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Drona a lovit postul TV în timpul transmisiunii în direct

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că o dronă rusească de atac a lovit clădirea postului de televiziune „Suntem Ucraina” în timp ce jurnaliștii se aflau în direct, în cadrul teledonului „United News”.

„Rusia a atacat presa, jurnaliștii”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit președintelui ucrainean, atacul a avut loc la mijlocul zilei. Clădirea postului a fost parțial distrusă, iar serviciile de urgență au intervenit la fața locului. Personalul Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) a reușit să stingă incendiul izbucnit în urma atacului.

„În prezent, se cunosc cinci victime. Din păcate, numărul ar putea crește în continuare”, a declarat Zelenski.

Zelenski acuză Rusia că a atacat în mod deliberat presa

Președintele ucrainean a condamnat atacul și l-a descris drept o lovitură deliberată împotriva presei și a jurnaliștilor. El a cerut o reacție internațională în urma atacului.

„Șahidele” împotriva presei reprezintă o nouă pagină a degradării Rusiei și trebuie să existe cu siguranță o reacție din partea Europei și a lumii la acest lucru”, a afirmat Zelenski, folosind denumirea utilizată în Ucraina pentru dronele de atac de tip Shahed, dezvoltate inițial în Iran și folosite pe scară largă de Rusia.

„Nicio lovitură dată Ucrainei și ucrainenilor – adusă vieții – nu poate rămâne nepedepsită”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski a susținut că Rusia trebuie oprită, iar acest lucru poate fi realizat doar printr-un efort internațional comun.

Sediul postului TV fusese deja avariat în august

Clădirea postului „Suntem Ucraina” fusese avariată și în timpul atacului rusesc masiv asupra Kievului din primele ore ale zilei de 20 august.

La acel moment, Rusia a lansat un atac combinat asupra Kievului și regiunii înconjurătoare, folosind rachete balistice și de croazieră, rachete Kalibr și drone de atac. Alerta aeriană din capitală a durat aproape nouă ore, iar regiunea Kievului a fost una dintre cele mai afectate zone.

Cel puțin 17 persoane au fost ucise la Kiev și în regiune, iar peste 40 au fost rănite. Atacul a provocat pagube unor clădiri rezidențiale, instalații industriale și de depozitare, precum și unui spital de copii.

La sediul postului de televiziune, geamurile au fost sparte, iar redacția a suferit pagube importante. Unda de șoc a provocat inclusiv prăbușirea unei porțiuni din tavanul coridoarelor de birouri.

Ihor Petrenko, șeful grupului media „Suntem Ucraina”, a declarat atunci că toți angajații au supraviețuit atacului.

Un nou val de atacuri asupra Kievului

Un nou atac rusesc a avut loc pe parcursul nopții și al dimineții asupra Kievului. Autoritățile au raportat căderi de resturi în mai multe zone ale capitalei.

În districtul Holosiivskyi, au izbucnit incendii la depozite și pe terenul unei școli private. Resturi au căzut și peste o clădire rezidențială, blocând persoane în apartamente, precum și peste o clădire neterminată cu 26 de etaje.

În districtul Darnytskyi, depozite au fost avariate și au luat foc. Un garaj din apropierea unei case private a fost, de asemenea, cuprins de flăcări, iar un autoturism a fost avariat.

În districtul Podilskyi, resturi au căzut pe mai multe terenuri nerezidențiale și au provocat incendii la depozite. În districtul Solomianskyi, fragmente au căzut peste o clădire nerezidențială și peste clădiri rezidențiale cu trei și cinci etaje.

Bilanțul victimelor a crescut pe parcursul dimineții

Inițial, autoritățile au raportat două persoane ucise și 10 rănite în urma atacurilor asupra capitalei. Ulterior, bilanțul morților a crescut la trei.

Situația a continuat să evolueze pe parcursul dimineții. La ora 8:00, autoritățile au raportat un incendiu la un depozit din districtul Shevchenkivskyi și pagube la o clădire din districtul Podilskyi, unde nu fusese semnalat un incendiu.

La ora 11:30, autoritățile locale au anunțat că echipajele medicale au fost solicitate în districtele Shevchenkivskyi și Solomianskyi. În Solomianskyi, resturile unei drone au provocat un incendiu de mici proporții și au avariat o clădire de birouri cu patru etaje. Primele informații indicau existența unor victime.

Noi lovituri raportate la prânz

Alte atacuri au fost raportate în orele următoare. La ora 12:46, autoritățile au anunțat un al doilea atac asupra unor clădiri de depozitare din districtul Shevchenkivskyi, unde izbucnise un incendiu puternic.

La ora 13:18, autoritățile au raportat o nouă lovitură asupra unei clădiri de depozitare din Holosiivskyi, al cărei acoperiș a fost cuprins de flăcări.

La ora 12:51, Volodimir Zelenski a anunțat că o dronă rusească de atac a lovit clădirea postului de televiziune „Suntem Ucraina”, chiar în timp ce jurnaliștii transmiteau în direct.