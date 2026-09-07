PIB Group își continuă creșterea în Europa de Est, finalizând o achiziție majoră pe segmentul de brokeraj specializat din România

Londra, București, 03 septembrie 2026: PIB Group Ltd, unul dintre principalii intermediari independenți de asigurări specializate din Europa, a anunțat astăzi finalizarea achiziției SC CND International Insurance Broker SRL („CND”), un broker de asigurări român cu o reputație solidă, specializat în sectoarele construcțiilor și imobiliarelor.

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Tranzacția reprezintă cea de-a doua achiziție realizată de PIB Group în România și un nou reper important în strategia de creștere pe termen lung a Grupului în Europa Centrală și de Est.

În urma achiziției cu succes a STEIN Bestasig Insurance Broker în 2024, tranzacția consolidează prezența locală a PIB Group și demonstrează angajamentul continuu al Grupului de a investi în companii antreprenoriale de înaltă calitate, care beneficiază de o expertiză specializată solidă și de relații excelente cu clienții.

Fondată în 2002 de Magda Gales, CND și-a consolidat, pe parcursul a peste două decenii, o poziție puternică pe piața românească de asigurări corporate, deservind clienți dintr-o gamă diversificată de industrii și dezvoltând o expertiză deosebită în gestionarea riscurilor complexe și specializate. Imobiliarele și construcțiile reprezintă domenii importante de expertiză pentru CND, compania oferind consultanță clienților pe întregul ciclu de viață al proiectelor imobiliare – de la achiziție și finanțarea proiectului, până la fazele de construcție și exploatare.

CND concepe și gestionează programe de asigurare complexe pentru o gamă largă de riscuri corporate, inclusiv riscuri financiare si de răspundere, precum și programe internaționale de asigurare. Abordarea companiei combină expertiza în asigurări cu consultanța în managementul riscurilor, accesul la piețele locale și internaționale de asigurări și suport dedicat în gestionarea daunelor, permițând CND să ofere soluții personalizate, adaptate nevoilor în continuă evoluție ale clienților săi.

În urma acestei achiziții, PIB Group are în prezent peste 25 de profesioniști în România, reunind competențe complementare în domeniul asigurărilor corporate, construcțiilor, imobiliarelor și al riscurilor comerciale complexe.

România reprezintă o componentă strategică importantă a planului de creștere al PIB Group în Europa Centrală și de Est, Grupul continuând să identifice în mod activ oportunități de parteneriat cu brokeri de asigurări antreprenoriali care împărtășesc cultura sa orientată către client și abordarea bazată pe expertiză specializată.

Dante Stein, Country CEO România, PIB Group, a declarat: „Pe parcursul a peste douăzeci de ani, CND și-a construit o reputație remarcabilă într-unul dintre cele mai complexe și tehnice segmente ale pieței asigurărilor, motiv pentru care suntem deosebit de încântați să îi urăm bun venit Magdei și întregii echipe CND în cadrul PIB Group. Expertiza lor în domeniul construcțiilor și imobiliarelor completează în mod ideal capabilitățile noastre existente și ne consolidează semnificativ poziția pe piața din România”.

„Această achiziție reprezintă un pas important în strategia noastră pe termen lung pentru România. Considerăm că piața românească de asigurări oferă oportunități semnificative și suntem hotărâți să construim unul dintre grupurile de brokeraj specializat de top din România.”

Magda Gales, Fondatoarea CND, a declarat: „Integrarea CND în PIB Group deschide un nou capitol pentru compania noastră, marcând încheierea unei etape importante, dar și confirmând valoarea parcursului care ne-a adus până aici.

„De-a lungul anilor, CND a fost construită pe baza profesionalismului, integrității și responsabilității, dar, mai presus de toate, pe oameni și pe încrederea pe care clienții și partenerii noștri ne-au acordat-o. Alăturarea la PIB Group ne permite să continuăm acest parcurs, păstrând ceea ce ne definește și, în același timp, oferindu-ne acces la expertiză internațională, resurse mai ample și noi oportunități de creștere. Valorile noastre rămân aceleași. Posibilitățile noastre devin mai mari.”

Despre CND International Insurance Broker

Fondată în 2002, CND International Insurance Broker este un broker de asigurări din România care furnizează soluții de asigurare și management al riscurilor pentru clienți corporate dintr-o gamă largă de industrii. Pe parcursul a peste două decenii, CND și-a dezvoltat o expertiză deosebită în domeniul riscurilor complexe și specializate, inclusiv în sectoarele imobiliare și al construcțiilor, precum și al riscurilor financiare si de răspundere și programe internaționale de asigurare. Compania combină cunoașterea aprofundată a pieței locale cu accesul la piețele internaționale de asigurări, oferind clienților soluții personalizate, consultanță în managementul riscurilor și asistență în gestionarea daunelor.

Despre PIB Group

Susținut financiar de fondurile globale de private equity de top Apax Funds și The Carlyle Group, PIB Group este unul dintre principalii intermediari independenți de asigurări specializate din Europa.

Fondat în 2015, PIB Group a cunoscut o creștere rapidă în ultimii 11 ani, printr-o combinație de achiziții și creștere organică, reunind companii antreprenoriale cu o expertiză specializată solidă pentru a furniza soluții de asigurare personalizate clienților comerciali.

PIB Group:

● A finalizat peste 140 de achiziții în Europa

● Înregistrează venituri de peste 500 milioane GBP

● Are peste 4.000 de angajați în cadrul operațiunilor sale internaționale

● Reunește specialiști în 12 piețe, inclusiv Regatul Unit, Irlanda, Spania, Portugalia, Germania, Italia, Polonia, Țările de Jos, Danemarca, România și Franța.