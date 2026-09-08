CSM răspunde sindicatelor, după ce asociațiile angajaților au cerut ca Parlamentul să respingă suplimentarea posturilor de asistent de judecător

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, marți, că a luat act de scrisoarea prin care cinci confederații sindicale solicită Parlamentului respingerea propunerii privind suplimentarea posturilor de asistent al judecătorului și afirmă că funcția de asistent al judecătorului nu este o inovație românească. Potrivit CSM, ocuparea posturilor vacante de judecători și grefieri și dezvoltarea corpului asistenților judecătorului nu sunt obiective concurente, iar prezentarea lor ca opțiuni care se exclud reciproc creează artificial un conflict între profesii cu atribuții distincte și complementare. Sindicatele au cerut, într-o scrisoare deschisă adresată tuturor parlamentarilor, să respingă cererea Consiliului Superior al Magistraturii privind suplimentarea schemelor de personal cu noi posturi de asistent al judecătorului.

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Funcția de asistent al judecătorului nu este o inovație românească

„Consiliul respectă rolul Blocului Național Sindical, din care face parte și Sindicatul Național al Grefei Judiciare ‘Dicasterial’, prin afilierea la Federația PUBLISIND, în apărarea drepturilor salariaților. Reprezentarea intereselor grefierilor este legitimă. Modul de organizare a instanțelor, structura personalului, activitatea instanțelor cad însă în competența Consiliului Superior al Magistraturii. Aceste chestiuni trebuie evaluate cu participarea autorităților care cunosc nemijlocit funcționarea sistemului judiciar și răspund constituțional pentru buna sa organizare. Funcția de asistent al judecătorului nu este o inovație românească. Proiectul a fost realizat cu finanțare europeană, iar în numeroase sisteme judiciare asistentul face parte din cabinetul judecătorului și contribuie direct la documentarea juridică și la pregătirea activității de judecată. Profesia poate fi accesată, în condițiile legii, inclusiv de grefierii care consideră că această formă de evoluție profesională le corespunde”, se precizează într-un comunicat al CSM.

Potrivit sursei citate, ocuparea posturilor vacante de judecători și grefieri și dezvoltarea corpului asistenților judecătorului nu sunt obiective concurente, iar prezentarea lor ca opțiuni care se exclud reciproc creează artificial un conflict între profesii cu atribuții distincte și complementare.

Consiliul invită confederațiile sindicale la o colaborare constructivă, care să nu favorizeze preluarea unor poziții determinate de interese profesionale sectoriale.

„Organizarea justiției nu poate deveni terenul unei competiții între categorii profesionale și nici nu poate fi decisă prin presiunea unor actori care nu au responsabilități în administrarea sistemului judiciar”, precizează CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că va continua să susțină în fața Parlamentului soluțiile necesare bunei funcționări a instanțelor, pe baza datelor obiective și având ca repere interesul cetățeanului și calitatea actului de justiție. Consiliul invită confederațiile sindicale la o colaborare constructivă, care să nu favorizeze preluarea unor poziții determinate de interese profesionale sectoriale.

Sindicate: Nu se justifică noi posturi de asistent al judecătorului

În solicitarea lor către Parlament, sindicatele au susținut că datele statistice disponibile și rapoartele de activitate ale instanțelor pilot nu au demonstrat necesitatea prezenței judecătorilor asistenți.

„Nu există dovezi convingătoare privind reducerea semnificativă a duratei proceselor, diminuarea întârzierilor la redactarea hotărârilor, scăderea consistentă a stocurilor de dosare sau creșterea eficienței instanțelor proporțional cu resursele financiare investite”, spun sindicatele.

Cele cinci mari confederaţii sindicale au cerut, luni, într-o scrisoare deschisă adresată tuturor parlamentarilor, să respingă cererea Consiliului Superior al Magistraturii privind suplimentarea schemelor de personal cu noi posturi de asistent al judecătorului.