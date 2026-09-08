Cațavencii: Uite popa, nu e popa!

După scurtata vizită prin celebrul, pitorescul și apreciatul județ Vaslui, încununată de succes, fiindcă a scăpat nebătut / nebăut, după datină, Călin Georgescu a ajuns sâmbătă și în județul Iași, unde s-a grăbit să viziteze Mănăstirea Dobrovăț, penultima ctitorie a lui Ștefan cel Mare. Acțiunea s-a bucurat de un public mai degrabă omogen decât numeros: în loc să facă baie de mulțime ori măcar duș de mulțime, omul a fost nevoit să se mulțumească doar cu o băiță, un fel de spălat sub braț cu mulțimea de câteva zeci de entuziaști (inclusiv dintre prorușii care au manifestat pe 23 august, în cimitir, când a fost și ambasadorul Lipaev). A ieșit, a salutat când pe unul, când pe altul, apoi a urcat în mașină, iar un preot i-a dăruit o cruce. Citește continuare pe Cațavencii.ro!

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