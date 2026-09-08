Zelenski speră să se întâlnească cu Trump în septembrie. Ce solicitări ar avea să-i comunice președintelui SUA

O întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA Donald Trump ar putea avea loc în a doua jumătate a lunii septembrie, scrie RBK-Ukraine.

Zelenski le-a transmis marți jurnaliștilor că Ucraina pregătește propriul program de rachete „Freya” și speră să beneficieze de sprijinul SUA în acest domeniu. Potrivit președintelui, cu ajutorul partenerilor europeni, Kievul va obține cu siguranță rezultatul dorit. Totuși, până atunci, Ucraina are nevoie de loturi de rachete balistice, în special din partea americană.

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Zelenski intenționează să abordeze această chestiune în cadrul unei întâlniri cu Donald Trump.

„Mă bazez pe o întâlnire cu Trump în zilele de 20. Pentru a aborda această chestiune. Și, cu voia lui Dumnezeu, vom obține un rezultat”, a declarat Zelenski.

Președintele nu a specificat unde ar putea avea loc întâlnirea. Cu toate acestea, dezbaterile la nivel înalt din cadrul Adunării Generale a ONU încep la New York pe 22 septembrie, la care participă de obicei președintele ucrainean.

Anunțul lui Zelenski vine după ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au călătorit de la Moscova la Kiev în weekend, întâlnindu-se sâmbătă la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de a purta discuții cu Zelenski la Kiev duminică.

Witkoff a descris discuțiile cu Putin ca fiind constructive și a spus că Washingtonul a auzit „idei noi” de la Moscova, în timp ce Kushner s-a referit la un „pachet de pace” mai amplu.

Zelenski a numit discuțiile sale cu emisarii SUA „foarte substanțiale” și a declarat că Kievul este pregătit să treacă la negocieri trilaterale care să implice Ucraina, SUA și Rusia. Consilieri pe probleme de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania au participat, de asemenea, la discuțiile de la Kiev.

Zelenski a mai spus că Kievul și Washingtonul lucrează la un format de negocieri trilaterale.