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Investiții strategice în modernizarea și extinderea capacității de stocare a rafinăriei Petromidia

Investiții strategice în modernizarea și extinderea capacității de stocare a rafinăriei Petromidia
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Rompetrol Rafinare continuă în 2026 programul strategic de modernizare a infrastructurii de stocare din Petromidia, prin reabilitarea capitală și modernizarea a cinci rezervoare cu impact direct asupra flexibilității operaționale a rafinăriei.

Proiectele, aflate în diferite etape de execuție, fac parte dintr-un program multianual de investiții menit să consolideze siguranța operațională, să asigure eficientizarea fluxurilor operaționale și să mențină instalațiile la cele mai înalte standarde de performanță.

„Rompetrol Rafinare pune accent pe infrastructura critică de stocare, prin asigurarea unui grad ridicat de fiabilitate operațională, reducerea costurilor de mentenanță și prelungirea duratei de viață a echipamentelor. Noile rezervoare și sistemele asociate sunt proiectate în conformitate cu cele mai recente norme de siguranță industrială și de protecție a mediului. Totodată, programul va aduce și o creștere cu 20% a capacității de stocare pentru materii prime și produse petroliere”, a declarat Sorin Graure, Director General Rompetrol Rafinare.

Un proiect finalizat a vizat reconstruirea unui rezervor de distilat, component necesar în obținerea motorinei. Rezervorul a trecut printr-un program complet de măsurători și expertize tehnice, urmat de demontarea structurii vechi și construirea unui rezervor nou, echipat cu toate sistemele și elementele de siguranță necesare pentru exploatarea în condiții optime. Totodată, capacitatea sa a fost crescută de la 5.000 m³ la 6.000 m³.

În mod similar, va fi mărită capacitatea unui rezervor de benzină, de la 5.000 m³ la 6.000 m³, iar alte două unități pentru stocarea motorinei și a componenților vor trece de la 10.000 m³ la 12.000 m³. În același timp, un rezervor de țiței cu o capacitate de 57.000 m³ se află în curs de modernizare.

Un element de inovație folosit în aceste proiecte îl reprezintă utilizarea cricurilor hidraulice, care permit construirea rezervorului începând de la capac și de la virola superioară. Această metodă reduce semnificativ riscurile asociate lucrului la înălțime și accelerează etapele de execuție, contribuind la un proces mai sigur și mai eficient.

Fiecare proiect presupune mobilizarea a aproximativ 100 de specialiști – proiectanți, ingineri, echipe de execuție, personal propriu al rafinăriei și subcontractori din companii cu expertiză largă în domeniu.

Din 2007 până în prezent, în cele două rafinării operate de Rompetrol Rafinare, Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, au fost reabilitate și modernizate peste 60 de rezervoare.

Rafinăria Petromidia, una dintre cele mai moderne și eficiente din regiune, a procesat în prima jumătate a anului 2026 aproape 2,6 milioane de tone de materii prime, rezultând o producție de circa 2,1 milioane de tone de carburanți. Aproape 70% din produsele petroliere obținute au fost direcționate către piața internă.

Rafinăria Vega, singura rafinărie din România specializată pe produse speciale (bitum, hexan, solvenți ecologici), a procesat aproape 164 de mii de tone de materii prime în primul semestru din 2026, înregistrând un record în producția de bitum – 48,7 mii de tone.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Departamentul de Comunicare și Relații Publice

KMG International

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