(P) S-a emis autorizația de construire pentru modernizarea plotului de irigații sud Razelm, județul Tulcea

Vă aducem la cunoștință, conform art. 23^3 din Legea nr.102/2023, că beneficiarul O.U.A.I. SĂLCIOARA, cu sediul în localitatea Sălcioara, comuna Jurilovca, jud. Tulcea, are emisă autorizația de construire nr.2/15.01.2026 pentru investiția ”MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII 6 MARTIE CS1, DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SUD RAZELM, JUDEȚUL TULCEA” ce urmează a se realiza în extravilanul comunei Jurilovca, cu o valoare C+M (fără TVA) de 5.216.263,27 lei,

Clasa de importanță – IV / Categoria – D

Regim de înălțime – P

POT – 0% / CUT – 0

Lucrări propuse: modernizare Conductă CS1 (4918 m), Conductă A1 (405 m), Conductă A2 (412 m), Conductă A3 (1321 m), Conductă A3.1 (10 m), Conducta A4 (1220 m), Conductă A4.1 (10 m), Conductă A5 (1112 m), Conductă A5.1 (10 m), Conductă A5.2 (453 m), Conductă A6 (453 m), Conductă A7 (1044 m), Conductă CS2 (1822 m), Conductă A1.1 (10 m), Conductă A2.1 (10 m), Conductă A3.2 (507 m), prevederea unei stații de punere sub presiune SPP 1A alimentată cu apă din canalul CA1, împrejmuire.